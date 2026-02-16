Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca perde 5 posições no ranking, mas brilho no Rio Open pode recolocá-lo no Top 30

São três derrotas seguidas, que sofreu com uma lesão nesta largada de temporada e com a falta de ritmo.

Estadão Conteúdo

A queda precoce na estreia do ATP de Buenos Aires, no qual defendia o título, custou cinco posições no ranking para o brasileiro João Fonseca. Então 33º do mundo, ele agora aparece na 38ª colocação. Mas, uma boa performance no Rio Open, no qual chega entre os favoritos, pode recolocá-lo no Top 30 caso obtenha os 500 pontos do título.

João Fonseca não conseguiu defender os 250 pontos em Buenos Aires e despencou na lista divulgada pela ATP, somando, agora, 1.190. Em contrapartida, não tem nada para defender no Rio Open após sucumbir na estreia em 2025 e agora chega à competição nacional empolgado por volta por cima na carreira.

São três derrotas seguidas do prodígio de 19 anos, que sofreu com uma lesão nesta largada de temporada e com a falta de ritmo. Ele chega motivado e confiante no Rio Open, apesar de dura estreia contra o compatriota Thiago Monteiro.

Caso vença no Rio Open, João Fonseca tem boas chances de retornar ao Top 30. Atualmente, quem ocupa o 30º lugar no ranking da ATP é o francês Arthur Rinderknech, que caiu duas casas e soma 1.530.

A liderança com sobras é do espanhol Carlos Alcaraz, com incríveis 13.150 pontos, 2.850 a mais que o italiano Jannik Sinner, em segundo. A principal mudança no Top 10 foi a subida do australiano Alex de Minaur para o sexto posto, superando Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.

CONFIRA O RANKING DA ATP:

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 13.150 pontos 2º - Jannik Sinner (ITA) - 10.300 3º - Novak Djokovic (SER) - 5.280 4º - Alexander Zverev (ALE) - 4.605 5º - Lorenzo Musetti (ITA) - 4.405 6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.250 7º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.230 8º - Taylor Fritz (EUA) - 4.220 9º - Ben Shelton (EUA) - 4.050 10º - Alexander Bublik (CAS) - 3.405 38º - João Fonseca (BRA) - 1.190 207º - João Lucas Reis da Silva (BRA) - 291 208º - Thiago Monteiro (BRA) - 290 219º - Thiago Wild (BRA) - 262 238º - Felipe Meligeni Alves (BRA) - 236

Esportes
.
