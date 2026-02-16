João Fonseca perde 5 posições no ranking, mas brilho no Rio Open pode recolocá-lo no Top 30 São três derrotas seguidas, que sofreu com uma lesão nesta largada de temporada e com a falta de ritmo. Estadão Conteúdo 16.02.26 10h47 A queda precoce na estreia do ATP de Buenos Aires, no qual defendia o título, custou cinco posições no ranking para o brasileiro João Fonseca. Então 33º do mundo, ele agora aparece na 38ª colocação. Mas, uma boa performance no Rio Open, no qual chega entre os favoritos, pode recolocá-lo no Top 30 caso obtenha os 500 pontos do título. João Fonseca não conseguiu defender os 250 pontos em Buenos Aires e despencou na lista divulgada pela ATP, somando, agora, 1.190. Em contrapartida, não tem nada para defender no Rio Open após sucumbir na estreia em 2025 e agora chega à competição nacional empolgado por volta por cima na carreira. São três derrotas seguidas do prodígio de 19 anos, que sofreu com uma lesão nesta largada de temporada e com a falta de ritmo. Ele chega motivado e confiante no Rio Open, apesar de dura estreia contra o compatriota Thiago Monteiro. Caso vença no Rio Open, João Fonseca tem boas chances de retornar ao Top 30. Atualmente, quem ocupa o 30º lugar no ranking da ATP é o francês Arthur Rinderknech, que caiu duas casas e soma 1.530. A liderança com sobras é do espanhol Carlos Alcaraz, com incríveis 13.150 pontos, 2.850 a mais que o italiano Jannik Sinner, em segundo. A principal mudança no Top 10 foi a subida do australiano Alex de Minaur para o sexto posto, superando Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz. CONFIRA O RANKING DA ATP: 1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 13.150 pontos 2º - Jannik Sinner (ITA) - 10.300 3º - Novak Djokovic (SER) - 5.280 4º - Alexander Zverev (ALE) - 4.605 5º - Lorenzo Musetti (ITA) - 4.405 6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.250 7º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.230 8º - Taylor Fritz (EUA) - 4.220 9º - Ben Shelton (EUA) - 4.050 10º - Alexander Bublik (CAS) - 3.405 38º - João Fonseca (BRA) - 1.190 207º - João Lucas Reis da Silva (BRA) - 291 208º - Thiago Monteiro (BRA) - 290 219º - Thiago Wild (BRA) - 262 238º - Felipe Meligeni Alves (BRA) - 236 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open ranking da ATP João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jogador com passagens no futebol da Tuna e no futsal do Paysandu morre em acidente de moto Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 futebol Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata 16.02.26 12h48 Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 Futebol Zico desembarca em Belém para palestra gratuita sobre liderança no Porto Futuro II Inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet. 16.02.26 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15