João Fonseca mantém posição no ranking mesmo sem jogar e terminará temporada no top-30 Estadão Conteúdo 08.11.25 19h48 João Fonseca manteve a colocação no ranking da ATP mesmo sem atuar nesta semana. O tenista brasileiro desistiu de disputar o ATP 250 de Atenas, na Grécia. Ele permanece na 24ª posição do mundo e não foi ultrapassado por nenhum rival. O britânico Cameron Norrie poderia superar o brasileiro se fosse campeão do ATP 250 de Metz, mas o europeu perdeu para o norte-americano Learner Tien na decisão. João Fonseca encerrará a temporada com 1.635 pontos. O tenista não irá defender os pontos obtidos no Challenger de Lyon do ano passado. O brasileiro não jogará mais torneios oficiais em 2025. Ainda assim, João Fonseca terminará a temporada no Top 30. É improvável que ele perca posições no ranking até o final de dezembro. O brasileiro projetava encerrar a temporada entre os 40 melhores tenistas do mundo. João Fonseca, assim, superou as próprias expectativas. O brasileiro de 19 anos começou o ano como 145 do ranking da ATP. Na história do tênis masculino nacional, João Fonseca, por enquanto, só fica atrás de Gustavo Kuerten (que foi número 1 do mundo no fim de 2000) e de Thomaz Bellucci (21º da ATP, no mês de julho de 2010). Em 2025, João Fonseca ainda fará uma partida de exibição contra o vice-líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 8 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.