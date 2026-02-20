Capa Jornal Amazônia
João Fonseca luta contra afobação por temporada de menos frustrações

Fonseca tem quatro jogos em simples na temporada e apenas uma vitória

Estadão Conteúdo

João Fonseca deixou a quadra Guga Kuerten cabisbaixo após sua derrota na madrugada desta sexta-feira. O tenista, contudo, atendeu os fãs que o esperavam e recebeu apoio antes de ser aplaudido por seu estafe ao deixar o Jockey Club.

A frustração substituiu a afobação após a derrota de virada por 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 4/6) para o peruano Ignacio Buse. Diferente da partida anterior, contra Thiago Monteiro, o carioca de 19 anos demonstrou mais tormento conforme o jogo avançava.

Nem mesmo o apoio da torcida foi suficiente para recolocá-lo no jogo. A partida desandou para Fonseca a partir do início do segundo set, quando perdeu a oportunidade de quebrar o saque adversário após abrir 40/0.

Fonseca analisa a eliminação no Rio Open

"No segundo set, perdi uma oportunidade grande e não consegui me encontrar no jogo novamente", declarou João Fonseca após a eliminação. Ele ressaltou a importância de não perder oportunidades em alto nível, qualificando a falha como uma "bobagem".

A situação de oportunidades perdidas se repetiu no oitavo game do terceiro set, quando Fonseca abriu 40/0 novamente e desperdiçou três break points. Após isso, a recuperação ficou mais difícil. Equívocos, como a insistência em subir para tentar combater o forehand do peruano, marcaram a partida.

Desempenho e ranking de Fonseca na temporada

Fonseca soma quatro jogos em simples na temporada e apenas uma vitória. O ano começou com sua eliminação no Australian Open e no ATP 250 de Buenos Aires, onde defendia pontos da edição anterior.

O jovem tenista brasileiro terminou o ano passado em 24º lugar no ranking da ATP. Passados quase dois meses de 2026, ele caiu para 38º lugar, mas deve ganhar uma posição graças aos 50 pontos conquistados por avançar da primeira fase do Rio Open.

