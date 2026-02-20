João Fonseca luta contra afobação por temporada de menos frustrações Fonseca tem quatro jogos em simples na temporada e apenas uma vitória Estadão Conteúdo 20.02.26 10h33 João Fonseca deixou a quadra Guga Kuerten cabisbaixo após sua derrota na madrugada desta sexta-feira. O tenista, contudo, atendeu os fãs que o esperavam e recebeu apoio antes de ser aplaudido por seu estafe ao deixar o Jockey Club. A frustração substituiu a afobação após a derrota de virada por 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 4/6) para o peruano Ignacio Buse. Diferente da partida anterior, contra Thiago Monteiro, o carioca de 19 anos demonstrou mais tormento conforme o jogo avançava. Nem mesmo o apoio da torcida foi suficiente para recolocá-lo no jogo. A partida desandou para Fonseca a partir do início do segundo set, quando perdeu a oportunidade de quebrar o saque adversário após abrir 40/0. Fonseca analisa a eliminação no Rio Open "No segundo set, perdi uma oportunidade grande e não consegui me encontrar no jogo novamente", declarou João Fonseca após a eliminação. Ele ressaltou a importância de não perder oportunidades em alto nível, qualificando a falha como uma "bobagem". A situação de oportunidades perdidas se repetiu no oitavo game do terceiro set, quando Fonseca abriu 40/0 novamente e desperdiçou três break points. Após isso, a recuperação ficou mais difícil. Equívocos, como a insistência em subir para tentar combater o forehand do peruano, marcaram a partida. Desempenho e ranking de Fonseca na temporada Fonseca soma quatro jogos em simples na temporada e apenas uma vitória. O ano começou com sua eliminação no Australian Open e no ATP 250 de Buenos Aires, onde defendia pontos da edição anterior. O jovem tenista brasileiro terminou o ano passado em 24º lugar no ranking da ATP. Passados quase dois meses de 2026, ele caiu para 38º lugar, mas deve ganhar uma posição graças aos 50 pontos conquistados por avançar da primeira fase do Rio Open. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal 20.02.26 9h58 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24