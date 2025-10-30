João Fonseca lamenta queda em Paris, mas vê crescimento: 'Evoluí nos aspectos mental e físico' Havia a expectativa de o carioca chegar pelo menos à terceira rodada da competição Estadão Conteúdo 30.10.25 12h04 João Fonseca teve uma semana para lá de desgastante. Após o título no ATP 500 da Basileia, na Suíça, o brasileiro de 19 anos não conseguiu manter o ritmo e amargou uma eliminação precoce no Masters 1000 de Paris após ser derrotado pelo russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1, nesta quarta-feira. Havia a expectativa de o carioca chegar pelo menos à terceira rodada da competição, como aconteceu nos Masters 1000 de Cincinnati e Miami, mas o atleta admitiu que o cansaço foi determinante para queda na França. "Da semana passada para cá muita coisa mudou. Ganhar um troféu é muito desgastante, mas é o privilégio que temos de vencer um torneio e depois jogar outro maior ainda. Eu estava mais cansado, mas lutei a cada ponto. Consegui dar uma reviravolta no primeiro set, mas fui mal no terceiro e mérito dele (Khachanov) porque continuou consistente no saque", explicou. "No final, isso é o tênis. Você ganhou e depois já está em outro país." Apesar do esgotamento, João Fonseca garantiu que não sentiu dores no duelo desta quarta, diferentemente da primeira rodada, quando reclamou de incômodos na região lombar e na perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o canadense Denis Shapovalov. "Os jogadores vão sentir desconfortos e temos de lidar com isso", ponderou. O título na Suíça garantiu a João Fonseca a 28ª posição no ranking da ATP, sua melhor colocação na carreira. Um dos objetivos do brasileiro é fechar o ano entre os 32 melhores para ser cabeça-de-chave no Australian Open, Grand Slam que tradicionalmente abre o circuito profissional, em janeiro. O carioca avaliou positivamente o seu desempenho na temporada. "Melhorei muito no aspecto técnico, mas evoluí principalmente no mental e físico nessa temporada. Desde o começo do ano para cá é um novo João, muito mais maduro e entendendo melhor a forma de jogar tênis em alto nível, em quais momentos ser mais sólido, fazer o adversário jogar e as bolas que gosto de fazer." João Fonseca volta a quadra na próxima semana para disputar o ATP 250 de Atenas, na Grécia. O chaveamento ainda não foi definido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters Paris João Fonseca vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 Futebol Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém 30.10.25 11h38 Carlos Ferreira Vitória vale um pé na Série A 30.10.25 10h37 Futebol Atlético-GO terá retorno de dois jogadores titulares para duelo contra o Paysandu na Série B Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato 30.10.25 9h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos 30.10.25 0h13 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46