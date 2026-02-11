Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca joga pela 1ª vez sob pressão de defender título em Buenos Aires

O título do torneio argentino foi o primeiro do brasileiro na ATP Tour

Redação O Liberal com informações da AE

O tenista João Fonseca, número 33 do mundo, inicia nesta quarta-feira (18h) sua jornada no ATP 250 de Buenos Aires. O atleta de 19 anos enfrentará o chileno Alejandro Tabilo, buscando defender o título que conquistou no ano passado.

Esta será a primeira vez que Fonseca defenderá pontos de campeão na ATP Tour, uma vez que o título argentino foi seu primeiro. Em janeiro, ele tinha 205 pontos a defender, referentes à sua campanha em 2025, onde foi campeão do Challenger 125 de Canberra e chegou à segunda rodada do Australian Open.

Devido a uma lesão na região lombar, Fonseca desistiu dos torneios ATP 250 de Brisbane e Adelaide. Após ser eliminado na primeira rodada do Major australiano, ele acabou perdendo 195 pontos que seriam defendidos.

João Fonseca projeta recuperação após lesão

"Não consegui ter um bom começo de ano por problemas físicos, mas agora já estou 100% e jogando em um bom nível no saibro. Comecei treinando no Rio (de Janeiro) e agora consegui treinar aqui ontem e hoje também, então é muito bom estar aqui jogando um bom tênis", declarou o carioca de 19 anos em coletiva.

Em Buenos Aires, Fonseca entra como cabeça de chave número 3, garantindo 25 pontos por começar direto nas oitavas de final. Para alcançar os 250 pontos, ele precisa ser campeão. As demais possibilidades de pontuação são: 50 pontos nas quartas, 100 na semifinal e 165 como vice-campeão.

Expectativa para defender título em Buenos Aires

"Defender um título e ter essas experiências é para poucas pessoas, acho que é preciso curtir essas vivências, então vim aqui para desfrutar, tentar jogar o meu melhor tênis e tentar ganhar novamente", afirmou o jovem tenista.

Caso não atinja a pontuação máxima na Argentina, João Fonseca terá a chance de se recuperar no Rio Open. O torneio de nível 500 começa no dia 14 de março, oferecendo uma nova oportunidade de somar pontos importantes.

Entenda o que significa "defender pontos" no tênis

No circuito da ATP, os pontos que um tenista conquista em cada competição possuem validade de um ano. Ao término desse período, a pontuação é subtraída do ranking do atleta, o que origina o termo "defender pontos".

Para evitar essa subtração, o tenista deve somar, na semana equivalente do ano seguinte, ao menos a mesma quantidade de pontos. Isso pode ser feito no mesmo campeonato ou em outro que ofereça a possibilidade de atingir o mesmo nível de pontuação.

