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João Fonseca ganha bem de Diallo e desafia agressivo Rinderknech no Masters 1000 de Monte Carlo

Estadão Conteúdo

João Fonseca abriu a temporada europeia de saibro com grande vitória no inédito confronto diante do canadense Gabriel Diallo. Dominante desde o início, o brasileiro mostrou força contra um instável adversário, ganhando por 6/2 e 6/3 em 1h27 na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo.

João Fonseca vai, a cada torneio, conhecendo novos rivais e terá pela frente o agressivo Arthur Rinderknech, 27º do mundo e dono de saque potente. O francês despachou o favorito russo Karen Khachanov (14º), parciais de 7/5 e 6/2, e será mais um adversário inédito no circuito mundial.

O brasileiro entrou na Court des Princes com ranking abaixo do oponente (40º a 36º), mas favorito por realizar uma temporada bem melhor. O resultado mais expressivo de Diallo em 2026 foi avançar à terceira rodada de Indian Wells. O oponente vinha de cinco vitórias e nove derrotas no ano, o que trazia expectativa de grande estreia ao prodígio brasileiro.

Desde os títulos de Gustavo Kuerten, o Guga, em 1999 e 2001, que o Brasil não ergue o troféu em Monte Carlo, um dos mais antigos torneios do circuito, que ocorre desde abril de 1896. O País não vencia um jogo no Masters 1000 desde 2012, com Thomaz Bellucci. João Fonseca carrega a esperança verde e amarela de sucessão ao ídolo nacional.

A partida começou com João Fonseca dando trabalho no serviço do canadense (gosta de definir rápido seus pontos) e, em contrapartida, servindo com excelência. Agressivo, o brasileiro já abriu frente de início, ao quebrar após bola na rede de Diallo e depois confirmar o saque para fazer 3 a 1.

Os golpes de Fonseca irritavam Diallo, que abusava dos erros e por vezes parava na rede - foi quebrado novamente na quinta parcial. O primeiro break point do canadense veio após bola fora. Desperdiçou e o massacre aumentou para 5 a 1. Fonseca fechou a fácil parcial em 6 a 2.

O segundo set começou logo com um break para o brasileiro. Diallo salvou e soltou o grito de alívio. Logo depois, ele teve a chance de abrir 2 a 0, mas não aproveitou. Fonseca mostrou concentração e fez 1 a 1 na base da força.

Mais solto e vibrante, porém, o canadense apresentava-se melhor na partida. E finalmente conseguiu uma quebra, abrindo 3 a 1 como serviço - aproveitou a sequência de erros do brasileiro. Mas havia um jovem gigante do outro lado e veio a devolução e logo após, a igualdade por 3 a 3.

Depois de mostrar evolução na parte mental, algo que costuma citar como aprendizado a cada torneio, João Fonseca buscou uma virada que parecia improvável no começo do set com o crescimento de Diallo, para quebrar novamente e depois do saque, abrir 5 a 3, encaminhado o triunfo. Na terceira quebra seguida, o tenista de 19 anos celebrou a vitória.

Especialista em quadra dura, o tenista verde e amarelo provou que seu jogo de potência também pode dar certo no saibro, onde ele ainda busca uma maior regularidade. As pancadas de João Fonseca trouxeram inúmeras dificuldades diante de um rival acostumado a jogar na terra batida e será importante também contra Rinderknech, em tese um adversário bem mais complicado.

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Palavras-chave

tênis

Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca

Gabriel Diallo

Arthur Rinderknech
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