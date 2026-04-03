O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca 'foge' de Alcaraz e Sinner e enfrenta canadense no Masters 1000 de Monte Carlo

A chave foi positiva para o brasileiro sob um aspecto: grandes favoritos como Alcaraz e Jannik Sinner só cruzariam seu caminho em uma eventual semifinal ou final.

Estadão Conteúdo

O brasileiro João Fonseca (40º) estreará no Masters 1000 de Monte Carlo contra o canadense Gabriel Diallo (36º). O sorteio da chave, realizado nesta sexta-feira (3), colocou o carioca em um quadrante favorável, evitando confrontos com os líderes do ranking, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, até as fases finais.

O caminho de Fonseca no torneio acontece entre 5 e 12 de abril. Se passar pela estreia, o brasileiro poderá reencontrar o russo Karen Khachanov, adversário que venceu recentemente no Masters de Paris.

Atualmente na 40ª posição do ranking da ATP, Fonseca vive uma disputa direta por posições. A pressão do "live ranking" é real: o americano Sebastian Korda e o chileno Alejandro Tabilo ameaçam a permanência do brasileiro no Top 40 caso ele não avance nas rodadas iniciais em Mônaco.

O torneio de 2026 marca o retorno da categoria ao saibro com ausência de Novak Djokovic, que confirmou que não participará desta edição. Carlos Alcaraz entra como o homem a ser batido, buscando o bicampeonato consecutivo.

Para o Brasil, Monte Carlo carrega uma mística especial: é o palco onde Gustavo Kuerten ergueu o troféu em 1999 e 2001.

