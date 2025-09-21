Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca fica fora da rodada final da Laver Cup; brasileiros criticam

Estadão Conteúdo

O tenista brasileiro João Fonseca ficou fora da rodada decisiva da Laver Cup, torneio em equipes disputado entre o "Time Europa" e o "Time Mundo", formado por não europeus. Apesar de ter conquistado a primeira vitória do Time Mundo na primeira rodada, Fonseca não foi chamado para disputar partidas no terceiro e último dia do campeonato.

O número 42 do mundo jogou contra o italiano Flavio Cobolli, 25º do ranking da ATP, na última sexta-feira, e venceu por 2 sets a 0. Foi a primeira vitória do Time Mundo, sendo que naquele dia o checo Jakub Mensik havia derrotado o americano Alex Michelsen e o norueguês Casper Ruud bateu o também americano Reilly Opelka.

A vitória de Fonseca ajudou o Time Mundo a passar a frente. No sábado, foram três triunfos de não-europeus: o australiano Alex de Minaur superou o alemão Alexander Zverev; o argentino Francisco Cerúndolo bateu o norueguês Holger Rune e o americano Taylor Fritz venceu o espanhol Carlos Alcaraz, que perdeu uma invencibilidade de 69 partidas.

Ainda assim, Fonseca não foi chamado para as partidas deste domingo. Havia expectativa de que o brasileiro enfrentasse Alcaraz, o atual número 1 do mundo, ou Jakub Mensik.

No post em que anunciou os confrontos de hoje, a organização da Laver Cup recebeu muitas críticas de torcedores brasileiros em relação à ausência de Fonseca.

"Michelsen jogando 4 vezes e João, que deu show, não joga domingo?", reclamou um. "Fonseca x Alcaraz traria toda a atenção do mundo pra essa partida. Uma final de um Grand Slam antecipada na presença de Roger Federer", projetou outro. "Fonseca ganhou do Cerúndulo lá na Argentina. Quem será que tem mais possibilidade de ganhar do Alcaraz? João já venceu o Mensik, colocasse ele então e o australiano contra o Alcaraz", argumentou outro. "Sem Fonseca? Se ta zoando? (sic)", questionou mais um.

Os jogos deste domingo começam às 16h (no horário de Brasília). As partidas finais do torneio serão: Alcaraz/Ruud x Michelsen/Opelka (duplas); Mensik x De Minaur; Alcaraz x Cerundolo e Zverev x Fritz.

