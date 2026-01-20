João Fonseca explica revés na estreia do Australian Open: 'Faltou um pouco de físico' Estadão Conteúdo 20.01.26 9h38 Após estrear com derrota para o americano Eliot Spizzirri no Australian Open, na madrugada desta terça-feira, 20, João Fonseca admitiu que a falta de ritmo de jogo acabou sendo determinante para o resultado até certo ponto inesperado. "Acho que ele jogou muito bem hoje. Deixou poucas aberturas, eu não consegui também fazer com que ele abrisse um pouco as portas. Não consegui jogar tão bem. Acho que hoje faltou um pouco de ritmo, depois da lesão, fiquei um bom tempo sem treinar e, enfim, tentando recuperar para ficar 100%", disse João Fonseca em entrevista à ESPN. "Uma boa notícia é que não senti nada da lombar nesses dias treinando e nem hoje. Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, faltou um pouco de físico. Fiquei um pouco mais cansado que o normal porque não consegui treinar da forma que eu gostaria", explicou. Esta foi a primeira partida oficial do tenista carioca nesta temporada de 2026. Ele desistiu anteriormente dos torneios em Brisbane e Adelaide por conta de dores na região lombar. No duelo desta madrugada, Fonseca não conseguiu impor o seu jogo e foi superado por Spizzirri por 3 sets a 1. João Fonseca perdeu o primeiro set por 6/4, mas reagiu na segunda parcial e venceu por 6/2. No entanto, ele teve enormes dificuldades nos sets seguintes, foi dominado e perdeu por 6/1 e 6/2, em 2h41m de partida. "O fato de eu não estar conseguindo... bom, treinei cinco dias antes daqui, voltando devagar, depois com um pouco mais de intensidade. Entrei na partida não 100% confiante comigo mesmo fisicamente, nem tecnicamente, mas entrei em quadra para dar o meu melhor. Saio um pouco satisfeito com a minha performance, de ter dado meu melhor. Infelizmente, não consegui jogar muito bem, mas tentar ver pelo lado positivo", encerrou. João Fonseca era o cabeça de chave número 28 do Australian Open. Antes do Grand Slam, ele ocupava a trigésima posição no ranking da ATP, mas foi beneficiado pelas desistências de Jack Draper e Holger Rune. No mês de fevereiro, o tenista brasileiro defende pontos pelo título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro. Posteriormente, a partir do dia 14, jogará o Rio Open. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo 19.01.26 16h53 Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 FUTEBOL Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão 19.01.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 ILUMINADO Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube 18.01.26 19h01 TÊNIS João Fonseca é derrotado por Spizzirri e se despede do Australian Open na primeira rodada Este foi o primeiro jogo de Fonseca em 2026, que não entrava em quadra de maneira oficial quase três meses 20.01.26 8h28