João Fonseca explica revés na estreia do Australian Open: 'Faltou um pouco de físico'

Estadão Conteúdo

Após estrear com derrota para o americano Eliot Spizzirri no Australian Open, na madrugada desta terça-feira, 20, João Fonseca admitiu que a falta de ritmo de jogo acabou sendo determinante para o resultado até certo ponto inesperado.

"Acho que ele jogou muito bem hoje. Deixou poucas aberturas, eu não consegui também fazer com que ele abrisse um pouco as portas. Não consegui jogar tão bem. Acho que hoje faltou um pouco de ritmo, depois da lesão, fiquei um bom tempo sem treinar e, enfim, tentando recuperar para ficar 100%", disse João Fonseca em entrevista à ESPN.

"Uma boa notícia é que não senti nada da lombar nesses dias treinando e nem hoje. Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, faltou um pouco de físico. Fiquei um pouco mais cansado que o normal porque não consegui treinar da forma que eu gostaria", explicou.

Esta foi a primeira partida oficial do tenista carioca nesta temporada de 2026. Ele desistiu anteriormente dos torneios em Brisbane e Adelaide por conta de dores na região lombar. No duelo desta madrugada, Fonseca não conseguiu impor o seu jogo e foi superado por Spizzirri por 3 sets a 1.

João Fonseca perdeu o primeiro set por 6/4, mas reagiu na segunda parcial e venceu por 6/2. No entanto, ele teve enormes dificuldades nos sets seguintes, foi dominado e perdeu por 6/1 e 6/2, em 2h41m de partida.

"O fato de eu não estar conseguindo... bom, treinei cinco dias antes daqui, voltando devagar, depois com um pouco mais de intensidade. Entrei na partida não 100% confiante comigo mesmo fisicamente, nem tecnicamente, mas entrei em quadra para dar o meu melhor. Saio um pouco satisfeito com a minha performance, de ter dado meu melhor. Infelizmente, não consegui jogar muito bem, mas tentar ver pelo lado positivo", encerrou.

João Fonseca era o cabeça de chave número 28 do Australian Open. Antes do Grand Slam, ele ocupava a trigésima posição no ranking da ATP, mas foi beneficiado pelas desistências de Jack Draper e Holger Rune.

No mês de fevereiro, o tenista brasileiro defende pontos pelo título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro. Posteriormente, a partir do dia 14, jogará o Rio Open.

