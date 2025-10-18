João Fonseca estreia no ATP da Basileia contra 'gigante' francês que bateu recorde com saque

Foi definida neste sábado, a chave do ATP 500 da Basileia 2025, que ocorrerá entre os dias 20 e 26 de outubro, em quadra dura indoor, na Suíça. O torneio conta com 32 atletas na chave de simples, entre eles o brasileiro João Fonseca.

O jovem brasileiro estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês que entrou para o livro de recordes de Wimbledon ao marcar o saque mais rápido da história do torneio (246 km/h). O tenista de 19 anos atualmente ocupa o 45º posto no ranking da ATP, enquanto o francês de 22 anos é o número 37 do mundo.

O caminho de Fonseca no torneio não será fácil. Se avançar, o brasileiro poderá enfrentar nas oitavas de final o checo Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, e, na sequência, nas quartas de final, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio.

Já na chave de duplas, Fonseca vai formar parceria inédita com Rafael Matos para enfrentar os franceses Nicolas Mahut, ex-número 1 de duplas, e Pierre-Hugues Herbert.

Depois de abrir mão da temporada asiática do circuito, como o Masters 1000 de Xangai, na China, o tenista brasileiro atuou na última semana no ATP 250 de Bruxelas, mas perdeu na estreia para o holandês Botic van de Zandschulp.

O torneio suíço reunirá estrelas como Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Alejandro Davidovich Fokina e servirá como preparação para o Masters 1000 de Paris, que terá início logo na sequência, no dia 27 de outubro.