João Fonseca estreia no ATP da Basileia contra 'gigante' francês que bateu recorde com saque Estadão Conteúdo 18.10.25 11h42 Foi definida neste sábado, a chave do ATP 500 da Basileia 2025, que ocorrerá entre os dias 20 e 26 de outubro, em quadra dura indoor, na Suíça. O torneio conta com 32 atletas na chave de simples, entre eles o brasileiro João Fonseca. O jovem brasileiro estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês que entrou para o livro de recordes de Wimbledon ao marcar o saque mais rápido da história do torneio (246 km/h). O tenista de 19 anos atualmente ocupa o 45º posto no ranking da ATP, enquanto o francês de 22 anos é o número 37 do mundo. O caminho de Fonseca no torneio não será fácil. Se avançar, o brasileiro poderá enfrentar nas oitavas de final o checo Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, e, na sequência, nas quartas de final, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio. Já na chave de duplas, Fonseca vai formar parceria inédita com Rafael Matos para enfrentar os franceses Nicolas Mahut, ex-número 1 de duplas, e Pierre-Hugues Herbert. Depois de abrir mão da temporada asiática do circuito, como o Masters 1000 de Xangai, na China, o tenista brasileiro atuou na última semana no ATP 250 de Bruxelas, mas perdeu na estreia para o holandês Botic van de Zandschulp. O torneio suíço reunirá estrelas como Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Alejandro Davidovich Fokina e servirá como preparação para o Masters 1000 de Paris, que terá início logo na sequência, no dia 27 de outubro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP da Basileia João Fonseca Mpetshi Perricard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00