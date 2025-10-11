João Fonseca estreia contra o 84º do mundo em seu retorno às quadras, na Bélgica Estadão Conteúdo 11.10.25 14h27 Após desistir do Masters 1000 de Xangai, na China, o brasileiro João Fonseca volta às quadras no ATP 250 de Bruxelas, que começa na segunda-feira, contra o holandês Botic van de Zandschulp, 84º do mundo. Na única vez que se enfrentaram, pela Copa Davis, em 2024, Fonseca venceu por 2 a 0. O brasileiro de 19 anos é o 43º do ranking mundial e o cabeça de chave número 7 do torneio belga, disputado em quadra dura. Com quatro top 20 na chave, o ATP 250 de Bruxelas tem como principal favorito o italiano Lorenzo Musetti, nono do ranking e único entre os 10 melhores na disputa. A estreia de Fonseca pode acontecer na segunda ou terça-feira. Se avançar, o brasileiro enfrenta nas oitavas de final o espanhol Pedro Martínez, 73º do mundo, ou um tenista vindo do classificatório. A última partida de João Fonseca aconteceu em 19 de setembro, quando defendendo o Time Mundo na Laver Cup derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 a 0, nos Estados Unidos. Uma das sensações do evento idealizado por Roger Federer, o brasileiro acabou não sendo chamado para as partidas do último dia, quando havia a expectativa de que ele enfrentasse o espanhol Carlos Alcaraz, atual número um do mundo. Após Bruxelas, Fonseca joga o ATP 500 da Basileia, a partir de 20 de outubro, e o Masters 1000 de Paris. O último compromisso no circuito será o ATP 250 de Atenas ou de Metz. No dia 8 de dezembro, João Fonseca encara Alcaraz em um jogo de exibição, em Miami. O primeiro rival de Fonseca na Bélgica tem 30 anos e como melhor ranking da carreira o 22º posto. No currículo do holandês, há uma vitória sobre Alcaraz em Grand Slam. O triunfo aconteceu na segunda rodada do US Open de 2024, semanas antes de ele cair diante de Fonseca na Davis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 250 de Bruxelas João Fonseca Botic van de Zandschulp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45