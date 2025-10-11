João Fonseca estreia contra o 84º do mundo em seu retorno às quadras, na Bélgica

Após desistir do Masters 1000 de Xangai, na China, o brasileiro João Fonseca volta às quadras no ATP 250 de Bruxelas, que começa na segunda-feira, contra o holandês Botic van de Zandschulp, 84º do mundo. Na única vez que se enfrentaram, pela Copa Davis, em 2024, Fonseca venceu por 2 a 0. O brasileiro de 19 anos é o 43º do ranking mundial e o cabeça de chave número 7 do torneio belga, disputado em quadra dura.

Com quatro top 20 na chave, o ATP 250 de Bruxelas tem como principal favorito o italiano Lorenzo Musetti, nono do ranking e único entre os 10 melhores na disputa. A estreia de Fonseca pode acontecer na segunda ou terça-feira. Se avançar, o brasileiro enfrenta nas oitavas de final o espanhol Pedro Martínez, 73º do mundo, ou um tenista vindo do classificatório.

A última partida de João Fonseca aconteceu em 19 de setembro, quando defendendo o Time Mundo na Laver Cup derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 a 0, nos Estados Unidos. Uma das sensações do evento idealizado por Roger Federer, o brasileiro acabou não sendo chamado para as partidas do último dia, quando havia a expectativa de que ele enfrentasse o espanhol Carlos Alcaraz, atual número um do mundo.

Após Bruxelas, Fonseca joga o ATP 500 da Basileia, a partir de 20 de outubro, e o Masters 1000 de Paris. O último compromisso no circuito será o ATP 250 de Atenas ou de Metz. No dia 8 de dezembro, João Fonseca encara Alcaraz em um jogo de exibição, em Miami.

O primeiro rival de Fonseca na Bélgica tem 30 anos e como melhor ranking da carreira o 22º posto. No currículo do holandês, há uma vitória sobre Alcaraz em Grand Slam. O triunfo aconteceu na segunda rodada do US Open de 2024, semanas antes de ele cair diante de Fonseca na Davis.