João Fonseca enfrenta o americano Tommy Paul em Indian Wells neste domingo Estadão Conteúdo 08.03.26 10h32 João Fonseca vai enfrentar americano Tommy Paul pelo Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, neste domingo, na Quadra 1 por volta das 23h10 (de Brasília), horário sujeito a alterações. O brasileiro avançou de fase após superar um duro duelo contra o russo Karen Khachanov no sábado pela segunda rodada do torneio. Número 24 do ranking da ATP, o americano chega para a partida depois de superar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Fonseca atualmente está na 35ª colocação mundial. Ele chega para o duelo com Tommy Paul depois de suar para derrotar Khachanov por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 7/6 e 6/4), em um jogo de duas horas e 15 minutos de duração. A rivalidade entre Fonseca e o americano dá lugar à amizade. Após passar de fase, João declarou que tem uma relação de parceria com Paul, com quem já treinou por diversas vezes. "É um amigo meu do tour, conheço ele bem, vai ser um belíssimo jogo", disse o brasileiro. Eles já se enfrentaram uma vez, em 2025, e o americano levou a melhor por 2 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Indian Wells João FOnseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 Futebol De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização 06.03.26 16h30 FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00