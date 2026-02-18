João Fonseca e Melo dominam argentinos favoritos no Rio Open e vão às semifinais nas duplas O game mais longo foi o que deu a vitória por 6/4 na parcial aos brasileiros Estadão Conteúdo 18.02.26 18h38 João Fonseca e Marcelo Melo (Reprodução / Instagram @joaoffonseca) João Fonseca e Marcelo Melo fizeram mais uma grande atuação no Rio Open, com direito a pneu, e conquistaram vaga nas semifinais nesta quarta-feira, 18. Os brasileiros venceram os argentino Andrés Molteni e Máximo González por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0. Campeão em 2025, Marcelo Melo busca o bicampeonato nas duplas do torneio de nível ATP 500. Para Fonseca, caso a taça venha, seria a primeira dele no profissional jogando ao lado de um parceiro. Em um final de tarde de muito calor no Jockey Club brasileiro, Fonseca e Melo mostraram mais uma vez que a parceria foi uma boa escolha e começaram bem o embate contra a dupla argentina, cabeça de chave número 2 e, portanto, umas das favoritas ao título. Confirmado o primeiro saque, fizeram games de disputas curtas ao longo da maior parte do primeiro set. O game mais longo foi o que deu a vitória por 6/4 na parcial aos brasileiros, que conseguiram a primeira quebra na partida. Como de praxe, eles foram empurrados ponto a ponto pela torcida presente na quadra Guga Kuerten. A força brasileira se intensificou no segundo set, que começou em ótima rotação para os tenistas da casa. Não à toa, quebraram o serviço dos argentinos no segundo game e abriram 3/0 em seguida para deixar bastante tranquila a construção do caminho para a vitória. No quarto game, mais uma quebra, que demonstrou o quanto os argentinos estavam longe de conseguir a reação que precisavam frente à barulhenta torcida carioca. Confirmado o saque no quinto game, Melo e Fonseca não demoraram a fechar a parcial em 6/0 para sacramentar a vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca Marcelo Melo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel 18.02.26 18h44 FUTEBOL Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui 18.02.26 15h36 Futebol Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica Atacante Willyan está a um gol de alcançar 100 participações diretas e mira retorno do Suwon à elite 18.02.26 15h09 Futebol Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. 18.02.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10