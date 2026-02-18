João Fonseca e Melo dominam argentinos favoritos no Rio Open e vão às semifinais nas duplas

João Fonseca e Marcelo Melo fizeram mais uma grande atuação no Rio Open, com direito a pneu, e conquistaram vaga nas semifinais nesta quarta-feira, 18. Os brasileiros venceram os argentino Andrés Molteni e Máximo González por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0.

Campeão em 2025, Marcelo Melo busca o bicampeonato nas duplas do torneio de nível ATP 500. Para Fonseca, caso a taça venha, seria a primeira dele no profissional jogando ao lado de um parceiro.

Em um final de tarde de muito calor no Jockey Club brasileiro, Fonseca e Melo mostraram mais uma vez que a parceria foi uma boa escolha e começaram bem o embate contra a dupla argentina, cabeça de chave número 2 e, portanto, umas das favoritas ao título. Confirmado o primeiro saque, fizeram games de disputas curtas ao longo da maior parte do primeiro set.

O game mais longo foi o que deu a vitória por 6/4 na parcial aos brasileiros, que conseguiram a primeira quebra na partida. Como de praxe, eles foram empurrados ponto a ponto pela torcida presente na quadra Guga Kuerten.

A força brasileira se intensificou no segundo set, que começou em ótima rotação para os tenistas da casa. Não à toa, quebraram o serviço dos argentinos no segundo game e abriram 3/0 em seguida para deixar bastante tranquila a construção do caminho para a vitória.

No quarto game, mais uma quebra, que demonstrou o quanto os argentinos estavam longe de conseguir a reação que precisavam frente à barulhenta torcida carioca. Confirmado o saque no quinto game, Melo e Fonseca não demoraram a fechar a parcial em 6/0 para sacramentar a vitória.