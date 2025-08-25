João Fonseca e Bia Haddad sofrem quedas no ranking antes de estreia no US Open Estadão Conteúdo 25.08.25 10h33 Antes da estreia no US Open, os tenistas brasileiros João Fonseca e Beatriz Haddad Maia sofreram ligeiras quedas nos rankings da ATP e da WTA, respectivamente. O jovem carioca perdeu uma posição, enquanto Bia caiu duas colocações e voltou a deixar o Top 20. Fonseca trocou a 44ª, sua melhor colocação da carreira até agora, pela 45ª posição. O brasileiro vinha de uma boa campanha no Masters 1000 de Cincinnati, quando caiu na terceira rodada, em preparação para o US Open. Ele vem registrando subidas no ranking em quase todas as atualizações nesta temporada. O carioca de 19 anos fará sua estreia no US Open nesta segunda, por volta de 13h30 (de Brasília). Seu adversário será o sérvio Miomir Kecmanovic, que era justamente o 45º do mundo até domingo, mas agora superou o brasileiro no ranking. É o 42º - já foi o 27º há dois anos. Bia Haddad, por sua vez, caiu duas posições após ser eliminada na estreia em Monterrey, no México. A brasileira vem oscilando dentro e fora do Top 20 ao longo deste ano. Agora, no entanto, ela terá dificuldades para voltar a figurar entre as 20 melhores do mundo porque defende muitos pontos em Nova York. No US Open do ano passado, Bia fez uma de suas melhores campanhas num Grand Slam. Parou somente nas quartas de final. Assim, terá 430 pontos a defender. Nesta edição, uma derrota precoce pode derrubá-la no ranking, correndo o risco até de deixar o Top 30. Bia fará sua estreia na terça-feira. Ela enfrentará a britânica Sonay Kartal, 51ª do ranking, às 12h (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open João Fonseca Bia Haddad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50