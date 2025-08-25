Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca e Bia Haddad sofrem quedas no ranking antes de estreia no US Open

Estadão Conteúdo

Antes da estreia no US Open, os tenistas brasileiros João Fonseca e Beatriz Haddad Maia sofreram ligeiras quedas nos rankings da ATP e da WTA, respectivamente. O jovem carioca perdeu uma posição, enquanto Bia caiu duas colocações e voltou a deixar o Top 20.

Fonseca trocou a 44ª, sua melhor colocação da carreira até agora, pela 45ª posição. O brasileiro vinha de uma boa campanha no Masters 1000 de Cincinnati, quando caiu na terceira rodada, em preparação para o US Open. Ele vem registrando subidas no ranking em quase todas as atualizações nesta temporada.

O carioca de 19 anos fará sua estreia no US Open nesta segunda, por volta de 13h30 (de Brasília). Seu adversário será o sérvio Miomir Kecmanovic, que era justamente o 45º do mundo até domingo, mas agora superou o brasileiro no ranking. É o 42º - já foi o 27º há dois anos.

Bia Haddad, por sua vez, caiu duas posições após ser eliminada na estreia em Monterrey, no México. A brasileira vem oscilando dentro e fora do Top 20 ao longo deste ano. Agora, no entanto, ela terá dificuldades para voltar a figurar entre as 20 melhores do mundo porque defende muitos pontos em Nova York.

No US Open do ano passado, Bia fez uma de suas melhores campanhas num Grand Slam. Parou somente nas quartas de final. Assim, terá 430 pontos a defender. Nesta edição, uma derrota precoce pode derrubá-la no ranking, correndo o risco até de deixar o Top 30.

Bia fará sua estreia na terça-feira. Ela enfrentará a britânica Sonay Kartal, 51ª do ranking, às 12h (de Brasília).

