João Fonseca e Bia Haddad acumulam sequência negativa em início de temporada no tênis João Fonseca e Bia Haddad Maia atravessam um momento de resultados abaixo do esperado Redação O Liberal com informações da AE 12.02.26 10h14 O tênis brasileiro enfrenta um início de temporada de 2026 com dificuldades para seus principais representantes. João Fonseca e Bia Haddad Maia acumulam sete derrotas em oito partidas disputadas neste começo de ano, refletindo um momento de resultados abaixo do esperado no circuito profissional. No circuito masculino, João Fonseca, de 19 anos, ainda não conseguiu bons resultados. Ele foi eliminado logo na estreia do Australian Open e também em seu primeiro compromisso no ATP de Buenos Aires. Atual campeão do torneio argentino, o brasileiro se despediu precocemente e perderá os 250 pontos conquistados na edição passada. Essa perda deve causar uma queda em seu ranking. Fonseca busca recuperação no Rio Open A derrota em Buenos Aires amplia a sequência negativa do carioca em 2026. Fonseca agora volta as atenções para o Rio Open, onde tem estreia prevista para a próxima semana. No circuito feminino, Bia Haddad Maia, a número 1 do Brasil, também enfrenta dificuldades. Ela foi eliminada logo na estreia do WTA 1000 de Doha, marcando sua quinta derrota em seis jogos na temporada. A brasileira havia conseguido vaga na chave principal de Doha como lucky loser, após cair na fase final do qualificatório, mas não aproveitou a oportunidade. O resultado em Doha impacta o ranking. Bia Haddad busca regularidade após retorno Bia defendia uma campanha até as quartas de final no torneio do ano passado. A tenista retornou recentemente ao circuito após um período afastada para tratar a saúde mental, mas busca regularidade neste início de calendário. As campanhas de João Fonseca e Bia Haddad somadas refletem um começo de temporada complicado para o tênis brasileiro. Os principais nomes do país registraram apenas uma vitória em oito jogos disputados em 2026.