João Fonseca desiste do ATP de Adelaide e segue fora no início da temporada

O tenista enfrenta um problema na região lombar

Estadão Conteúdo

João Fonseca continuará fora das competições no início da temporada 2026. O brasileiro decidiu não disputar o ATP 250 de Adelaide, na Austrália, e concentrar a preparação no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.

O tenista enfrenta um problema na região lombar e, após período de treinos e avaliações, definiu junto à equipe que não entraria em quadra no torneio australiano, que antecede o Grand Slam. A opção foi priorizar a recuperação física e evitar riscos às vésperas da principal competição do calendário neste início de temporada.

"Após treinar aqui em Adelaide, fiz uma avaliação com a minha equipe e decidimos concentrar os esforços no Australian Open. Vou continuar me preparando em Adelaide por mais alguns dias e espero voltar para jogar aqui no ano que vem", disse o jovem de 19 anos.

A ausência em Adelaide se soma a outras decisões recentes do atleta. Fonseca já havia ficado fora do ATP de Brisbane e não participou da convocação da seleção brasileira para o confronto com o Canadá, válido pelos qualifiers da Copa Davis, no início de fevereiro.

A sequência de desistências teve reflexo no ranking. O brasileiro encerrou a última temporada entre os 25 melhores do mundo, mas perdeu posições na primeira atualização da ATP em 2026, aparecendo atualmente na 29ª colocação. Mesmo assim, segue garantido como cabeça de chave no Aberto da Austrália.

Palavras-chave

tênis

ATP de Adelaide

João Fonseca
