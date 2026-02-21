João Fonseca desbanca alemães ao lado de Melo no Rio Open e vai buscar 1º título nas duplas Estadão Conteúdo 21.02.26 16h37 Eliminados nas oitavas de final para o peruano Ignacio Buse em simples, João Fonseca vai disputar o título de duplas do Rio Open, ao lado de Marcelo Melo. A vaga na final foi conquistada com uma vitória por 2 sets a 1 sobre os alemães Mark Walner e Jakob Schnaitter, parciais de 2/6, 6/2 e 13/11. A outra dupla finalista ainda não foi definida. Se para João a busca por um título inédito jogando ao lado de um parceiro, para Melo a missão é alcançar o bicampeonato. O veterano mineiro de 42 anos foi, no ano passado, o primeiro brasileiro a conquistar a taça de uma chave do torneio, ao lado de Rafael Matos. Em sintonia e confiantes depois da vitória contra os argentinos Andrés Molteni e Máximo González, cabeças de chave número 2 do torneio, Melo e Fonseca quebraram o saque da dupla alemã no quarto game. Fizeram um primeiro set muito seguro, de games rápidos, até conseguirem a segunda quebra para fechar em 6/2. O segundo set foi mais complicado desde o início. Schnaitter e Wallner causaram mais dificuldades aos brasileiros, em games mais longos, e quebraram serviços no quinto e no sétimo game para levar a decisão a um tiebreak de emoção e viradas, vencido pelos brasileiros. Com o início do jogo mais cedo, às 14h30, em vez de ser realizado no final da tarde ou de noite como nos outros dias, as arquibancadas não estavam tão lotadas em comparação às demais partidas de Fonseca. A animação da torcida pela partida de duplas, de menos glamour do que as disputas em simples, também era menor, porém tinha a intensidade necessária para empurrar os brasileiros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca Marcelo Melo duplas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57