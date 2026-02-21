Capa Jornal Amazônia
João Fonseca desbanca alemães ao lado de Melo no Rio Open e vai buscar 1º título nas duplas

Estadão Conteúdo

Eliminados nas oitavas de final para o peruano Ignacio Buse em simples, João Fonseca vai disputar o título de duplas do Rio Open, ao lado de Marcelo Melo. A vaga na final foi conquistada com uma vitória por 2 sets a 1 sobre os alemães Mark Walner e Jakob Schnaitter, parciais de 2/6, 6/2 e 13/11. A outra dupla finalista ainda não foi definida.

Se para João a busca por um título inédito jogando ao lado de um parceiro, para Melo a missão é alcançar o bicampeonato. O veterano mineiro de 42 anos foi, no ano passado, o primeiro brasileiro a conquistar a taça de uma chave do torneio, ao lado de Rafael Matos.

Em sintonia e confiantes depois da vitória contra os argentinos Andrés Molteni e Máximo González, cabeças de chave número 2 do torneio, Melo e Fonseca quebraram o saque da dupla alemã no quarto game. Fizeram um primeiro set muito seguro, de games rápidos, até conseguirem a segunda quebra para fechar em 6/2.

O segundo set foi mais complicado desde o início. Schnaitter e Wallner causaram mais dificuldades aos brasileiros, em games mais longos, e quebraram serviços no quinto e no sétimo game para levar a decisão a um tiebreak de emoção e viradas, vencido pelos brasileiros.

Com o início do jogo mais cedo, às 14h30, em vez de ser realizado no final da tarde ou de noite como nos outros dias, as arquibancadas não estavam tão lotadas em comparação às demais partidas de Fonseca.

A animação da torcida pela partida de duplas, de menos glamour do que as disputas em simples, também era menor, porém tinha a intensidade necessária para empurrar os brasileiros.

