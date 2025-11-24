João Fonseca define competições que disputará até março de 2026; veja calendário Estadão Conteúdo 24.11.25 14h08 João Fonseca está com o calendário definido para o início da temporada de 2026. O tenista encerrou este ano de 2025 na vigésima quarta posição do ranking da ATP. O brasileiro tem o objetivo de chegar ao Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada que vem, entre os cabeças de chave do torneio. Assim, jogará na Austrália duas competições antes do Grand Slam. Ele estará em quadra no ATP 250 de Brisbane, que começará ainda em 29 de dezembro. Posteriormente, participará do ATP 250 de Adelaide, entre os dias 6 e 11 de janeiro. No mês de fevereiro, João Fonseca defenderá o Brasil na Copa Davis. O time brasileiro irá enfrentar o Canadá, fora de casa, na primeira fase eliminatória, entre os dias 6 e 8 do segundo mês do ano. Após a competição de seleções, o tenista jogará o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O torneio tem início em 10 de fevereiro. João Fonseca defenderá o título em solo argentino. Logo em seguida, a promessa do tênis brasileiro terá pela frente o Rio Open, entre os dias 16 e 22 de fevereiro. Já no mês de março, João Fonseca irá encarar os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos. Neste fim de 2025, o brasileiro não disputa mais torneios oficiais. No entanto, ele fará uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, número um do ranking, no dia 8 de dezembro, em Miami, nos EUA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave TÊNIS/JOÃO FONSECA/CALENDÁRIO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18