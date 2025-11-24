Capa Jornal Amazônia
João Fonseca define competições que disputará até março de 2026; veja calendário

Estadão Conteúdo

João Fonseca está com o calendário definido para o início da temporada de 2026. O tenista encerrou este ano de 2025 na vigésima quarta posição do ranking da ATP.

O brasileiro tem o objetivo de chegar ao Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada que vem, entre os cabeças de chave do torneio. Assim, jogará na Austrália duas competições antes do Grand Slam. Ele estará em quadra no ATP 250 de Brisbane, que começará ainda em 29 de dezembro. Posteriormente, participará do ATP 250 de Adelaide, entre os dias 6 e 11 de janeiro.

No mês de fevereiro, João Fonseca defenderá o Brasil na Copa Davis. O time brasileiro irá enfrentar o Canadá, fora de casa, na primeira fase eliminatória, entre os dias 6 e 8 do segundo mês do ano.

Após a competição de seleções, o tenista jogará o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O torneio tem início em 10 de fevereiro. João Fonseca defenderá o título em solo argentino.

Logo em seguida, a promessa do tênis brasileiro terá pela frente o Rio Open, entre os dias 16 e 22 de fevereiro. Já no mês de março, João Fonseca irá encarar os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

Neste fim de 2025, o brasileiro não disputa mais torneios oficiais. No entanto, ele fará uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, número um do ranking, no dia 8 de dezembro, em Miami, nos EUA.

