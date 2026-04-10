João Fonseca dá trabalho, mas perde para Zverev e dá adeus ao Masters de Monte Carlo

João Fonseca foi superado por Alexander Zverev e está eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo. Apesar da derrota por 2 sets a 1 (5/7, 7/6 (7/3) e 3/6) em 2h40m de partida, o tenista brasileiro demonstrou alto nível contra o número 3 do mundo.

Aos 19 anos, João Fonseca buscava uma das maiores vitórias de sua jovem carreira. O atual número 40 do mundo integra o grupo de tenistas brasileiros que alcançaram as quartas de final de um torneio Masters 1000, ao lado de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci. Guga, por exemplo, conquistou o título em Monte Carlo em 1999 e 2001.

Fonseca iniciou a partida de forma consistente, fechando o game inicial sem ceder pontos. O brasileiro pressionou o backhand de Zverev e confirmou seu serviço com variedade de golpes, incluindo ace e bolas curtas. O alemão respondeu confirmando o saque, mas cometeu erros que quase permitiram ao carioca abrir vantagem.

O Primeiro Set Equilibrado

Zverev reagiu no terceiro game, utilizando devoluções potentes de esquerda e subidas à rede para pressionar Fonseca. O brasileiro manteve a concentração e salvou dois break points, enquanto o alemão confirmou seu saque para empatar o set em 2 a 2. Ambos os tenistas cometeram dupla-falta, mas garantiram seus serviços, mantendo a igualdade na parcial.

O primeiro set seguiu equilibrado, com os tenistas confirmando seus saques até o 5 a 5. Zverev intensificou as devoluções de fundo de quadra e quebrou o saque de Fonseca, que cometeu um erro de voleio em ponto crucial. O alemão fechou a parcial em 7/5, abrindo 1 a 0 na partida.

Reação de João Fonseca no Segundo Set

Fonseca teve o serviço quebrado por Zverev no início do segundo set, mostrando frustração com seus próprios erros. No entanto, o brasileiro recuperou a concentração, forçando o alemão a um game de cerca de 10 minutos para confirmar seu saque.

Fonseca reduziu a desvantagem com um ace, mas Zverev respondeu com um saque potente para abrir 3 a 1. O carioca então iniciou uma recuperação, quebrando o serviço do alemão com um backhand e vencendo três games consecutivos. A virada para 4 a 3 animou a torcida e o jovem tenista.

João Fonseca manteve o foco, elevando seu nível e confirmando um break point após um rally. Com o brasileiro abrindo 5 a 3, Zverev precisou mudar sua estratégia, quebrando o saque de Fonseca e confirmando o seu para empatar. Fonseca salvou outro break point e forçou o tie-break, onde venceu por 7/3, empatando o placar em 1 a 1.

Set Decisivo e a Vitória de Zverev

O set decisivo apresentou um ritmo mais cauteloso, sem quebras de serviço até o sexto game. Alexander Zverev conseguiu quebrar o saque de Fonseca com um backhand, abrindo 4 a 2. O alemão confirmou seu serviço e, mesmo com o brasileiro salvando um match point, fechou a parcial em 6/3, garantindo a vitória na partida.