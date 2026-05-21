João Fonseca conhece chave em Roland Garros e pode ter pela frente Novak Djokovic Brasileiro vai abrir a sua participação contra um rival vindo do quali ou um lucky looser Estadão Conteúdo 21.05.26 11h41 João Fonseca. (Instagram/@miamiopen) João Fonseca conheceu, nesta quinta-feira, o caminho na disputa do torneio de Roland Garros. Pelo roteiro definido no sorteio, o jovem tenista carioca pode ter pela frente um dos maiores nomes da história do tênis: o sérvio Novak Djokovic. Cabeça de chave 28 e único representante nacional no saibro francês na chave principal, ele vai abrir a sua participação contra um rival vindo do quali ou um lucky looser. Na segunda rodada, o tenista de 19 anos pode enfrentar o croata Dino Prizmic, de 20 anos, e 71ª no ranking, ou novamente um adversário vindo da fase classificatória. Caso avance à terceira rodada da competição, a tarefa ganha um peso bem maior, já que do outro lado vai estar Novak Djokovic. Aos 38 anos, o sérvio se mantém como um dos grandes nomes do circuito profissional e ocupa o quarto posto na lista da ATP, ficando atrás somente do líder Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (2º) e de Alexander Zverev, que fecha o Top 3. Com três títulos do Grand Slam francês, o veterano astro faz a sua estreia contra o francês Giovanni Perricard. O quadrante de Fonseca, atual 30º no ranking, tem outros nomes de peso como o norueguês Casper Ruud, o americano Tommy Paul, o australiano Alex de Minaur e ainda o russo Andrey Rublev. Esta vai ser a segunda participação de João Fonseca no Grand Slam francês. No ano passado, ele venceu os seus dois primeiros compromissos (superou o polonês Hubert Hurkaccz na estreia e depois venceu o francês Pierre Hugues-Herbert), mas acabou eliminado no confronto com o britânico Jack Draper e perdeu o jogo por 3 sets a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros João Fonseca Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 FUTEBOL Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol' O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa 21.05.26 9h47