João Fonseca conhece chave em Roland Garros e pode ter pela frente Novak Djokovic

João Fonseca conheceu, nesta quinta-feira, o caminho na disputa do torneio de Roland Garros. Pelo roteiro definido no sorteio, o jovem tenista carioca pode ter pela frente um dos maiores nomes da história do tênis: o sérvio Novak Djokovic.

Cabeça de chave 28 e único representante nacional no saibro francês na chave principal, ele vai abrir a sua participação contra um rival vindo do quali ou um lucky looser. Na segunda rodada, o tenista de 19 anos pode enfrentar o croata Dino Prizmic, de 20 anos, e 71ª no ranking, ou novamente um adversário vindo da fase classificatória.

Caso avance à terceira rodada da competição, a tarefa ganha um peso bem maior, já que do outro lado vai estar Novak Djokovic. Aos 38 anos, o sérvio se mantém como um dos grandes nomes do circuito profissional e ocupa o quarto posto na lista da ATP, ficando atrás somente do líder Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (2º) e de Alexander Zverev, que fecha o Top 3.

Com três títulos do Grand Slam francês, o veterano astro faz a sua estreia contra o francês Giovanni Perricard. O quadrante de Fonseca, atual 30º no ranking, tem outros nomes de peso como o norueguês Casper Ruud, o americano Tommy Paul, o australiano Alex de Minaur e ainda o russo Andrey Rublev.

Esta vai ser a segunda participação de João Fonseca no Grand Slam francês. No ano passado, ele venceu os seus dois primeiros compromissos (superou o polonês Hubert Hurkaccz na estreia e depois venceu o francês Pierre Hugues-Herbert), mas acabou eliminado no confronto com o britânico Jack Draper e perdeu o jogo por 3 sets a 0.