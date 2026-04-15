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João Fonseca conhece adversário nas quartas de final do ATP 500 de Munique

Estadão Conteúdo

O tenista João Fonseca avançou no torneio do ATP 500 de Munique e agora enfrentará o americano Ben Shelton, Top- 10 do ranking da ATP. Ele avançou no torneio após superar o belga Alexander Blockx, por 2 sets a 0.

O brasileiro venceu, pela segunda vez seguida, o francês Arthur Rinderknech também nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do torneio na Alemanha, que terminou em 2 a 0 para o brasileiro (parciais de 6/3 e 6/2).

Shelton atualmente figura em sexto lugar no ranking da ATP. Entretanto, com a atualização em tempo real, o americano caiu para o 8º lugar, sendo o atual vice-campeão do torneio.

A partida está marcada para a próxima sexta-feira (17), mas ainda sem um horário definido.

Pela primeira vez na carreira, João Fonseca chega às quartas de final em semanas consecutivas em torneios da ATP. Ainda que seja eliminado pelo americano, Fonseca deve ganhar posições no ranking mundial.

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