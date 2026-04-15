João Fonseca conhece adversário nas quartas de final do ATP 500 de Munique Estadão Conteúdo 15.04.26 12h11 O tenista João Fonseca avançou no torneio do ATP 500 de Munique e agora enfrentará o americano Ben Shelton, Top- 10 do ranking da ATP. Ele avançou no torneio após superar o belga Alexander Blockx, por 2 sets a 0. O brasileiro venceu, pela segunda vez seguida, o francês Arthur Rinderknech também nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do torneio na Alemanha, que terminou em 2 a 0 para o brasileiro (parciais de 6/3 e 6/2). Shelton atualmente figura em sexto lugar no ranking da ATP. Entretanto, com a atualização em tempo real, o americano caiu para o 8º lugar, sendo o atual vice-campeão do torneio. A partida está marcada para a próxima sexta-feira (17), mas ainda sem um horário definido. Pela primeira vez na carreira, João Fonseca chega às quartas de final em semanas consecutivas em torneios da ATP. Ainda que seja eliminado pelo americano, Fonseca deve ganhar posições no ranking mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 de Munique Fonseca adversário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00