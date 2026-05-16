João Fonseca conhece adversário da estreia do ATP de Hamburgo Estadão Conteúdo 16.05.26 10h01 O brasileiro João Fonseca conheceu o chaveamento do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, após sorteio realizado neste sábado (16). Na 29ª colocação no ranking, o tenista carioca enfrentará o alemão Yannick Hanfmann, número 59, na estreia do torneio. A disputa do simples masculino tem início neste domingo (17). Esse será o primeiro encontro entre os dois competidores. Aos 34 anos, Yannick atuará em casa e tem três vice-campeonatos no ATP Tour. O primeiro ocorreu em 2017, quando foi superado pelo italiano Fabio Fognini, em Gstaad, na Suíça. Em 2020, acabou superado pelo sérvio Miomir Kecmanovic em Kitzbühel, na Áustria. E neste ano, foi superado por Luciano Darderi, em fevereiro, no ATP 250 de Santiago. Caso consiga a vitória diante do alemão, João Fonseca encara o vencedor do confronto entre o argentino Roman Burruchaga, número 56, e o próprio Luciano Darderi, atualmente na 20ª posição da ATP. Para chegar até a decisão, o brasileiro também pode encarar o australiano Alex de Minaur, número 8, e o americano Ben Shelton, número 6. Favorito no torneio, o canadense Felix Auger-Aliassime ficou do outro lado da chave e só vai encarar João Fonseca se ambos forem para a grande final. A competição tem outros competidores importantes, como Flavio Cobolli, número 12 do ranking, Karen Khachanov, 15º da ATP, e Frances Tiafoe, 22º colocado. O ATP 500 de Hamburgo vai até o dia 24 de maio e a final do simples masculina acontece no sábado (23), às 09h30. Essa é a última competição antes de Roland Garros, que tem início da chave principal no próprio dia 24 deste mês. João Fonseca é cabeça de chave na França. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave João Fonseca ATP 500 Yannick Hanfmann COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16