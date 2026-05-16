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João Fonseca conhece adversário da estreia do ATP de Hamburgo

Estadão Conteúdo

O brasileiro João Fonseca conheceu o chaveamento do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, após sorteio realizado neste sábado (16). Na 29ª colocação no ranking, o tenista carioca enfrentará o alemão Yannick Hanfmann, número 59, na estreia do torneio. A disputa do simples masculino tem início neste domingo (17).

Esse será o primeiro encontro entre os dois competidores. Aos 34 anos, Yannick atuará em casa e tem três vice-campeonatos no ATP Tour. O primeiro ocorreu em 2017, quando foi superado pelo italiano Fabio Fognini, em Gstaad, na Suíça. Em 2020, acabou superado pelo sérvio Miomir Kecmanovic em Kitzbühel, na Áustria. E neste ano, foi superado por Luciano Darderi, em fevereiro, no ATP 250 de Santiago.

Caso consiga a vitória diante do alemão, João Fonseca encara o vencedor do confronto entre o argentino Roman Burruchaga, número 56, e o próprio Luciano Darderi, atualmente na 20ª posição da ATP. Para chegar até a decisão, o brasileiro também pode encarar o australiano Alex de Minaur, número 8, e o americano Ben Shelton, número 6.

Favorito no torneio, o canadense Felix Auger-Aliassime ficou do outro lado da chave e só vai encarar João Fonseca se ambos forem para a grande final. A competição tem outros competidores importantes, como Flavio Cobolli, número 12 do ranking, Karen Khachanov, 15º da ATP, e Frances Tiafoe, 22º colocado.

O ATP 500 de Hamburgo vai até o dia 24 de maio e a final do simples masculina acontece no sábado (23), às 09h30. Essa é a última competição antes de Roland Garros, que tem início da chave principal no próprio dia 24 deste mês. João Fonseca é cabeça de chave na França.

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