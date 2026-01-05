João Fonseca cai cinco posições no ranking da ATP após 1ª atualização no ano e ocupa 29º lugar

O brasileiro João Fonseca inicia a temporada 2026 do circuito internacional com uma ligeira queda no ranking da ATP. O jovem tenista, que terminou o ano de 2025 em 24º lugar, caiu para a 29ª posição após a primeira atualização da lista dos melhores tenistas.

Fora da disputa do ATP 250 de Brisbane por causa de uma lesão na região lombar, o jovem carioca de 19 anos teve descontado 125 pontos do challenger de Camberra, disputado no ano passado entre os dias 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Ele agora soma 1.510 pontos e foi ultrapassado nesta relação por Luciano Darden, Tallon Girekspoor, Learner Tien, Arthur Rinderknech e Cameron Norrie. O espanhol Carlos Alcaraz segue no topo da lista com 12.050 pontos seguido do italiano Jannik Sinner (11.500).

Em tratamento da contusão, Fonseca tem inscrição prevista no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio tem início no próximo dia 12 deste mês. A sua participação, no entanto, depende da recuperação na região lombar.

A sua ausência em Brisbane pode custar ainda a saída do tenista do Top 30 na próxima atualização. Para que isso não aconteça, ele precisará torcer contra três desses quatro tenistas: Frances Tiafoe, Brandon Nakashima, Stefanos Tsitsipas e Ugo Humbert.

CONFIRA RANKING DA ATP

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 12.050 2º - Jannik Sinner (ITA) - 11.500 3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.105 4º - Novak Djokovic (SER) - 4.780 5º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 4.190 6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.080 7º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.990 8º - Ben Shelton (EUA) - 3.960 9º - Taylor Fritz (EUA) - 3.840 10º - Jack Draper (GBR) - 2.990 11º - Alexander Bublik (CAZ) - 2.845 12º - Casper Ruud (NOR) - 2.750 13º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.710 14º - Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 2.585 15º - Holger Rune (DIN) - 2.580 16º - Andrey Rublev (RUS) - 2.510 17º - Karen Khachanov (RUS) - 2.320 18º - Jakub Mensik (CZE) - 2.130 19º - Jiri Lehecka (CZE) - 2.075 20º - Tommy Paul (EUA) - 2.050 21º - Francisco Cerúndolo (ARG) - 2.035 22º - Flavio Cobolli (ITA) - 1.955 23º - Denis Shapovalov (CAN) - 1.665 24º - Luciano Darderi (ITA) - 1.579 25º - Tallon Griekspoor (HOL) - 1.565 26º - Learner Tien (EUA) - 1.540 27º - Arthur Rinderknech (FRA) - 1.527 28º - Cameron Norrie (GBR) - 1.523 29º - João Fonseca (BRA) - 1.510 30º - Frances Tiafoe (EUA) - 1.485