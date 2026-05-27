João Fonseca arranca virada heroica, bate croata e vai enfrentar Djokovic em Roland Garros Atual 30º da lista da ATP, o brasileiro igualou a sua melhor performance no tradicional torneio Estadão Conteúdo 27.05.26 16h36 João Fonseca (Instagram @rolandgarros) Com uma atuação 'iluminada' na tarde desta quarta-feira, o brasileiro João Fonseca arrancou uma vitória que parecia perdida sobre Dino Prizmic (72º), obteve uma virada heroica no saibro parisiense, e agora aguarda o confronto contra Novak Djokovic na próxima rodada de Roland Garros. Em um jogo com contornos dramáticos, o brasileiro saiu de uma desvantagem de 2 a 0 para fechar a partida em 3 a 2, parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2 em 3h27 de duração. Atual 30º da lista da ATP, o brasileiro igualou a sua melhor performance no tradicional torneio. No ano passado, após obter duas vitórias, Fonseca só foi eliminado na terceira rodada quando perdeu o duelo para Jack Draper por 3 sets a 0. O adversário da próxima rodada do Grand Slam já está definido. O jovem tenista carioca terá a dura missão de encarar o veterano Novak Djokovic, que venceu o francês Valentin Royer, também nesta quarta-feira, por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (7/9) e 6/3. O jogo, que marcou o encontro de dois jovens tenistas no circuito profissional, foi direcionado pelo equilíbrio. Embalado após superar o francês Luka Pavlovic na estreia, o brasileiro apostou nas bolas de fundo de quadra, mas encontrou um rival com um jogo sólido, que soube aproveitar bem a movimentação para também confirmar seus serviços. No oitavo game, porém, o croata melhorou a sua leitura de jogo, variou bem os golpes e fez frente às investidas de João Fonseca. Mais focado, ele obteve a primeira quebra de serviço no set inicial e abriu frente em 5 a 3. Com mais intensidade e contando com certa displicência do brasileiro, Prizmic fez valer o seu melhor momento em quadra. Sacou com eficiência, desestabilizou João Fonseca e fechou o primeiro set em 6/3 abrindo vantagem de 1 set a 0 no confronto. A segunda parcial teve um roteiro parecido com o início do duelo com os dois competidores jogando com firmeza e trabalhando bem os pontos. No entanto, no nono game, o croata voltou a jogar com mais intensidade, quebrou o serviço do brasileiro e administrou a vantagem para fechar o set em 6/4 e ampliar sua vantagem. Necessitando dar uma resposta na terceira parcial, João Fonseca caprichou no saque, criou dificuldades para a recepção e abriu vantagem pela primeira vez na partida. Com o apoio da torcida, ele conseguiu subir à rede com mais segurança, abriu 4 a 1 e administrou a frente para vencer o terceiro set por 6/3 e entrar na partida. Se antes o duelo parecia definido em favor do croata, João usou a resiliência como arma para mudar o panorama. No quarto set, ao conseguir três quebras, ele cresceu na partida, dominou as ações e empatou o confronto ganhando o quarto set por 6/1, levando a partida para a quinta e decisiva parcial. Mais inteiro, João caprichou nas bolas curtas e chamou a torcida para jogar junto ao comemorar os pontos indicando que estava com a cabeça boa. A quebra no quarto game foi bastante comemorada pelo brasileiro que abriu 4 a 1 em games, manteve o nível de concentração e fechou o jogo em 6/2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros João Fonseca Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 futebol Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) 27.05.26 13h52 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Corinthians faz jogo de falhas e vê invencibilidade na Libertadores cair diante do Platense 27.05.26 23h47 Red Bull Bragantino vence o Carabobo e confirma vaga nos playoffs da Sul-Americana 27.05.26 23h58