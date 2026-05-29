João Fonseca admite que não esperava virar diante de Djokovic: 'Ele estava me destruindo' Djokovic, de 39 anos, baixou a intensidade a partir do terceiro set Estadão Conteúdo 29.05.26 16h41 João Fonseca (Reprodução / Instagram @rolandgarros) A cara de incrédulo após encaixar o ace que definiu a grande vitória em cinco sets diante de Novak Djokovic, retrata bem como João Fonseca se surpreendeu ao ganhar seu principal jogo da ainda curta carreira e chegar pela primeira vez nas oitavas de um Grand Slam. Emocionado e feliz, o jovem de 19 anos admitiu que não confiava no triunfo após perder os dois primeiros sets. "Acho que nem eu acreditava na virada depois do segundo set", admitiu João Fonseca à ESPN. "Ele estava me destruindo, estava em todos os lados. Eu gosto de girar mais (nas batidas) e não estava conseguindo encontrar a forma de jogar", explicou o brasileiro. "Disse para o meu treinador que não sabia o que era para fazer, mas fui ficando, ficando, ele começou a sentir o calor, aproveitei um break point..." Djokovic, de 39 anos, baixou a intensidade a partir do terceiro set justamente quando João Fonseca começou a soltar mais o braço, investindo em golpes potentes e rápidos, além de curtas impressionantes. Desgastar o sérvio ajudou no triunfo espetacular do brasileiro. "Estou feliz demais. Acho que uma coisa que diferencia os jogadores e aprendi com ele é, que é um grande sacador, é servir bem. (Na hora do saque da vitória) Só tive convicção de jogar para o alto e explodir na bola", afirmou João Fonseca, sobre como realizou o ponto decisivo. Ainda em quadra, em inglês, o prodígio verde e amarelo quebrou protocolos ao emocionar a torcida e sua mãe, torcedora ilustre e bastante vibrante nas lotadas arquibancadas da Philippe Chartrier. "Primeiro, preciso falar do dia da minha mãe. Feliz aniversário, mãe. Muito obrigado", disse João Fonseca, ovacionado de pé. "Eu apenas joguei, curti estar na quadra e que prazer foi. Que ídolo nós temos", exaltou, sem esconder a idolatria por Djokovic. "É um prazer simplesmente entrar em quadra contra ele, foi a primeira vez que jogo contra ele, então só tenho a agradecer e estou muito feliz." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Novak Djokovic João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58