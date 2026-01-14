Jhon Kennedy marca e define vitória do Fluminense sobre o Madureira na estreia no Carioca Estadão Conteúdo 14.01.26 21h37 O Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca ao bater o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Em um jogo equilibrado e com ritmo intenso para início de temporada, o time tricolor contou com gols de Ruben Lezcano e John Kennedy para iniciar a caminhada em busca do 34º título estadual. Com o resultado, o Fluminense soma os primeiros três pontos na competição. O Madureira, por sua vez, começa o torneio sem pontuar após a rodada de abertura. O duelo foi marcado pelas estreias do zagueiro Jemmes e do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O primeiro tempo teve bom nível de movimentação. O Fluminense iniciou com mais controle da posse de bola e buscou pressionar nos minutos iniciais, especialmente com Santi Moreno e Lezcano, mas encontrou um Madureira organizado defensivamente. Com o passar do tempo, a equipe suburbana equilibrou as ações e passou a explorar melhor os espaços. Aos 39 minutos, Lezcano recebeu na entrada da área, ajeitou e acertou um chute preciso no canto, sem chances para Neguete, abrindo o placar. A resposta foi imediata. Dois minutos depois, Marcão aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, venceu Vitor Eudes para deixar tudo igual antes do intervalo. Na etapa final, o Fluminense voltou mais agressivo e passou a ocupar o campo ofensivo com maior frequência. A equipe criou oportunidades em jogadas pelos lados e aumentou a presença na área adversária. O Madureira seguiu competitivo, tentando explorar transições rápidas, mas encontrou mais dificuldades para manter o mesmo ritmo do primeiro tempo. O gol da vitória saiu aos 28 minutos. John Kennedy recebeu passe de Agner dentro da área, girou sobre o marcador e finalizou com um toque curto. A bola desviou levemente e terminou no canto de Neguete, recolocando o time tricolor em vantagem. A partir daí, o Fluminense administrou o resultado até o apito final. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Boavista, no sábado, em Bacaxá. O Madureira volta a campo no mesmo dia para encarar o Bangu, em Moça Bonita, às 18h30. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 2 X 1 MADUREIRA FLUMINENSE - Vitor Eudes; Julio Fidélis, Igor Rabello, Jemmes e Guilherme Arana (Léo Jance); Otávio (Luis Fernando), Wallace Davi e Lezcano (Agner); Riquelme Felipe (Davi Schuindt), John Kennedy e Santi Moreno (Matheus Reis). Técnico: Maxi Cuberas (interino). MADUREIRA - Neguete; Celsinho (Júlio César), Jean, Marcão e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo (Héricles) e Filipe Claudino (Jacó); Juninho, Vinícius Balotelli (Cauã) e Geovane Maranhão (Ricardo Oliveira). Técnico: Felipe Surian. GOLS - Lezcano, aos 39, e Marcão, aos 41 minutos do primeiro tempo; John Kennedy, aos 28 do segundo. CARTÃO AMARELO - Wallace Camilo (Madureira). ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano. PÚBLICO - 2.870 torcedores. RENDA - Não disponível. LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Fluminense Madureira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 Futebol Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. 14.01.26 12h18 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01