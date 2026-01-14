Jhon Kennedy marca e define vitória do Fluminense sobre o Madureira na estreia no Carioca

O Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca ao bater o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Em um jogo equilibrado e com ritmo intenso para início de temporada, o time tricolor contou com gols de Ruben Lezcano e John Kennedy para iniciar a caminhada em busca do 34º título estadual.

Com o resultado, o Fluminense soma os primeiros três pontos na competição. O Madureira, por sua vez, começa o torneio sem pontuar após a rodada de abertura. O duelo foi marcado pelas estreias do zagueiro Jemmes e do lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O primeiro tempo teve bom nível de movimentação. O Fluminense iniciou com mais controle da posse de bola e buscou pressionar nos minutos iniciais, especialmente com Santi Moreno e Lezcano, mas encontrou um Madureira organizado defensivamente.

Com o passar do tempo, a equipe suburbana equilibrou as ações e passou a explorar melhor os espaços. Aos 39 minutos, Lezcano recebeu na entrada da área, ajeitou e acertou um chute preciso no canto, sem chances para Neguete, abrindo o placar. A resposta foi imediata. Dois minutos depois, Marcão aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, venceu Vitor Eudes para deixar tudo igual antes do intervalo.

Na etapa final, o Fluminense voltou mais agressivo e passou a ocupar o campo ofensivo com maior frequência. A equipe criou oportunidades em jogadas pelos lados e aumentou a presença na área adversária. O Madureira seguiu competitivo, tentando explorar transições rápidas, mas encontrou mais dificuldades para manter o mesmo ritmo do primeiro tempo.

O gol da vitória saiu aos 28 minutos. John Kennedy recebeu passe de Agner dentro da área, girou sobre o marcador e finalizou com um toque curto. A bola desviou levemente e terminou no canto de Neguete, recolocando o time tricolor em vantagem. A partir daí, o Fluminense administrou o resultado até o apito final.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Boavista, no sábado, em Bacaxá. O Madureira volta a campo no mesmo dia para encarar o Bangu, em Moça Bonita, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 MADUREIRA

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Julio Fidélis, Igor Rabello, Jemmes e Guilherme Arana (Léo Jance); Otávio (Luis Fernando), Wallace Davi e Lezcano (Agner); Riquelme Felipe (Davi Schuindt), John Kennedy e Santi Moreno (Matheus Reis). Técnico: Maxi Cuberas (interino).

MADUREIRA - Neguete; Celsinho (Júlio César), Jean, Marcão e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo (Héricles) e Filipe Claudino (Jacó); Juninho, Vinícius Balotelli (Cauã) e Geovane Maranhão (Ricardo Oliveira). Técnico: Felipe Surian.

GOLS - Lezcano, aos 39, e Marcão, aos 41 minutos do primeiro tempo; John Kennedy, aos 28 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Wallace Camilo (Madureira).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

PÚBLICO - 2.870 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).