Jhon Jhon justifica acusação de favorecimento ao Palmeiras: 'Crítica à arbitragem'

Estadão Conteúdo

Após disparar contra a arbitragem e reclamar de um suposto favorecimento ao Palmeiras, Jhon Jhon justificou o comentário. O meia do Red Bull Bragantino, formado na base palmeirense, disse que não queria atacar o clube, mas apenas criticar a arbitragem.

Após a partida, vencida pelo Palmeiras por 5 a 1, de virada, Jhon Jhon disparou: "Os times que vêm aqui não disputam só contra o Palmeiras, é contra o juiz também". O gol do Red Bull Bragantino foi marcado pelo meia, em pênalti apontado por Raphael Claus após análise do VAR.

"Minha crítica foi em relação à arbitragem, e não seria diferente em qualquer outro local ou outro adversário", justificou Jhon Jhon, em post no Instagram após a repercussão do desabafo feito à beira de campo.

O jogador comentou ainda sobre o carinho que tem pelo clube em que se profissionalizou. "Sou e sempre serei grato ao Palmeiras, um clube que mudou a minha história e de minha família, um lugar onde companheiros tornaram-se irmãos, um lugar que aprendi a amar", publicou.

Na próxima rodada, o Palmeiras, que soma 61 pontos, vai ao Rio medir forças com o vice-líder Flamengo. O jogo no Maracanã está agendado para domingo, às 16h. Já o Red Bull Bragantino, com 36 pontos, entra em campo na segunda-feira, às 19h, para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul.

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Red Bull Bragantino

Palmeiras

John John
