Jesus afirma que Brasileirão é mais forte do que a Premier League

O técnico Jorge Jesus afirmou que o Campeonato Brasileiro é um torneio mais forte do que a Premier League. Em coletiva na véspera do duelo contra o Porto, pelas Supertaça de Portugal, o Míster fez questão de exaltar o último país em que trabalhou e a forma como o esporte é jogado aqui.

- Vim de um futebol com muitos jornalistas, vim do futebol mais evoluído do mundo. Campeões mundiais cinco vezes, os melhores jogadores do mundo... Se o Campeonato Brasileiro passasse aqui como o Inglês iam ver qual é realmente a competição mais forte do mundo.

Jesus também revelou o motivo de ter voltado para dirigir o Benfica nesta temporada.

- Retornei com a ideia de mudar a forma como olhamos para o futebol fora das quatro linhas. O que falta aqui? As pessoas, os torcedores, o futebol sem torcedores não é a mesma coisa. Os grandes times do mundo não estão jogando no mesmo nível, pois não têm fãs nas aquibancadas.

Nesta quarta-feira, Benfica e Porto disputam o primeiro título da temporada portuguesa, às 17h45 (horário de Brasília). No Campeonato Português, as equipes estão separadas por apenas dois pontos, sendo que as Águias estão na frente e ocupam a vice-liderança do torneio.