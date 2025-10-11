Jessica Pegula se vinga de Sabalenka e desafia Coco Gauff na decisão do WTA de Wuhan Estadão Conteúdo 11.10.25 12h43 Derrotada diante de sua torcida por Arina Sabalenka na semifinal do US Open, no mês passado, em Nova York, Jessica Pegula deu o troco neste sábado, no WTA 1000 de Wuhan, na China, e conseguiu a revanche contra a número 1 do mundo com uma difícil vitória por 2 sets a 1, no tie-break, parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/2), em 2h19 de partida. Na decisão do torneio chinês, Pegula, sexta colocada no ranking da WTA, enfrentará a compatriota Coco Gauff, que teve dificuldades no saque, mas superou sete duplas faltas para vencer Jasmine Paolini por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3, para chegar à final. A partida está agendada para as 7h30 (horário de Brasília) deste domingo. Além de encerrar uma sequência invicta de 20 partidas de Sabalenka em Wuhan, a americana de 31 anos também quebrou uma série de quatro vitórias seguidas da belarussa nos encontros entre elas - foi apenas o terceiro triunfo de Pegula em nove confrontos diretos. A virada da tenista número 6 do mundo veio com uma recuperação fulminante após sair atrás por 6/2 no primeiro set. Pegula quebrou o saque de Sabalenka sete vezes na partida, sendo três no set decisivo, algo que a número 1 do mundo só havia sofrido diante de Coco Gauff na final de Roland Garros na atual temporada. Após desperdiçar dois match points, a americana se impôs no tie-break e levou a melhor por 7/2. Na outra partida, Coco Gauff, número 3 do mundo, superou Paolini (8ª do ranking) mesmo sem sua melhor atuação. A americana se recuperou de três quebras sofridas no segundo set, incluindo uma sequência de cinco duplas faltas consecutivas, e venceu os últimos quatro games para avançar para a final. "Fiz o que precisava para avançar", disse Gauff, de 21 anos, que alcançou sua 13ª vitória sobre jogadoras do top 10 em torneios WTA 1000. Paolini havia eliminado a campeã de Wimbledon, Iga Swiatek, nas quartas de final e vencido suas três partidas anteriores contra Gauff, todas na atual temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA de Wuhan Jessica Pegula Arina Sabalenka Coco Gauff Jasmine Paolini COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Noruega x Israel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Noruega e Israel jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 12h00