Jessica Pegula se vinga de Sabalenka e desafia Coco Gauff na decisão do WTA de Wuhan

Estadão Conteúdo

Derrotada diante de sua torcida por Arina Sabalenka na semifinal do US Open, no mês passado, em Nova York, Jessica Pegula deu o troco neste sábado, no WTA 1000 de Wuhan, na China, e conseguiu a revanche contra a número 1 do mundo com uma difícil vitória por 2 sets a 1, no tie-break, parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/2), em 2h19 de partida.

Na decisão do torneio chinês, Pegula, sexta colocada no ranking da WTA, enfrentará a compatriota Coco Gauff, que teve dificuldades no saque, mas superou sete duplas faltas para vencer Jasmine Paolini por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3, para chegar à final. A partida está agendada para as 7h30 (horário de Brasília) deste domingo.

Além de encerrar uma sequência invicta de 20 partidas de Sabalenka em Wuhan, a americana de 31 anos também quebrou uma série de quatro vitórias seguidas da belarussa nos encontros entre elas - foi apenas o terceiro triunfo de Pegula em nove confrontos diretos.

A virada da tenista número 6 do mundo veio com uma recuperação fulminante após sair atrás por 6/2 no primeiro set. Pegula quebrou o saque de Sabalenka sete vezes na partida, sendo três no set decisivo, algo que a número 1 do mundo só havia sofrido diante de Coco Gauff na final de Roland Garros na atual temporada. Após desperdiçar dois match points, a americana se impôs no tie-break e levou a melhor por 7/2.

Na outra partida, Coco Gauff, número 3 do mundo, superou Paolini (8ª do ranking) mesmo sem sua melhor atuação. A americana se recuperou de três quebras sofridas no segundo set, incluindo uma sequência de cinco duplas faltas consecutivas, e venceu os últimos quatro games para avançar para a final.

"Fiz o que precisava para avançar", disse Gauff, de 21 anos, que alcançou sua 13ª vitória sobre jogadoras do top 10 em torneios WTA 1000. Paolini havia eliminado a campeã de Wimbledon, Iga Swiatek, nas quartas de final e vencido suas três partidas anteriores contra Gauff, todas na atual temporada.

Palavras-chave

tênis

WTA de Wuhan

Jessica Pegula

Arina Sabalenka

Coco Gauff

Jasmine Paolini
