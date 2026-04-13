Jean Todt diz que Schumacher tentou trapacear contra Alonso em 2006: 'Parou de propósito'

Jean Todt, ex-gestor da Ferrari na Fórmula 1, admitiu que Michael Schumacher teve uma tentativa de ação irregular durante o GP de Mônaco na temporada de 2006. Em entrevista ao podcast britânico High Performance, o ex-chefe da escuderia italiana confirmou a atitude do alemão contra o espanhol Fernando Alonso. Ambos disputavam o título naquele ano, que ficou com o espanhol.

"Michael era um cara excelente, mas pagou um preço muito alto cada vez que perdeu o controle. Isso também lhe custou o campeonato, como quando parou de propósito em Monte Carlo com Alonso", disse Todt.

O episódio ocorreu na classificação para o GP de Mônaco. Depois de atrapalhar a volta rápida de Alonso, o heptacampeão foi punido pela direção de prova, teve que largar no final do grid e ainda viu Alonso sair na pole. Apesar disso, o alemão terminou em quarto, mas o espanhol da Renault venceu a prova.

Segundo Todt, Schumacher "não sabia trapacear" e esse tipo de atitude não era compatível com o estilo do alemão nas pistas. "Ele fez isso duas vezes, que eu saiba, mas fez de forma desastrosa. Seria muito fácil fazer isso várias vezes, mas ele cometeu um erro ao tentar", completou Todt.

Alonso e Schumacher travaram grandes disputadas na primeira década do século 21. Depois de um domínio do piloto da Ferrari, o espanhol quebrou a hegemonia do heptacampeão com o título em 2005. No ano seguinte, ele conquistou o bicampeonato consecutivo.

Ao final de 2006, o alemão se aposentou pela primeira vez. Entretanto, voltou a pilotar em 2010, na Mercedes, e encerrou definitivamente a carreira em 2012.