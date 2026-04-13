Jean Todt diz que Schumacher tentou trapacear contra Alonso em 2006: 'Parou de propósito' Estadão Conteúdo 13.04.26 23h22 Jean Todt, ex-gestor da Ferrari na Fórmula 1, admitiu que Michael Schumacher teve uma tentativa de ação irregular durante o GP de Mônaco na temporada de 2006. Em entrevista ao podcast britânico High Performance, o ex-chefe da escuderia italiana confirmou a atitude do alemão contra o espanhol Fernando Alonso. Ambos disputavam o título naquele ano, que ficou com o espanhol. "Michael era um cara excelente, mas pagou um preço muito alto cada vez que perdeu o controle. Isso também lhe custou o campeonato, como quando parou de propósito em Monte Carlo com Alonso", disse Todt. O episódio ocorreu na classificação para o GP de Mônaco. Depois de atrapalhar a volta rápida de Alonso, o heptacampeão foi punido pela direção de prova, teve que largar no final do grid e ainda viu Alonso sair na pole. Apesar disso, o alemão terminou em quarto, mas o espanhol da Renault venceu a prova. Segundo Todt, Schumacher "não sabia trapacear" e esse tipo de atitude não era compatível com o estilo do alemão nas pistas. "Ele fez isso duas vezes, que eu saiba, mas fez de forma desastrosa. Seria muito fácil fazer isso várias vezes, mas ele cometeu um erro ao tentar", completou Todt. Alonso e Schumacher travaram grandes disputadas na primeira década do século 21. Depois de um domínio do piloto da Ferrari, o espanhol quebrou a hegemonia do heptacampeão com o título em 2005. No ano seguinte, ele conquistou o bicampeonato consecutivo. Ao final de 2006, o alemão se aposentou pela primeira vez. Entretanto, voltou a pilotar em 2010, na Mercedes, e encerrou definitivamente a carreira em 2012. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Jean Todt Michael Schumacher Fernando Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Italo Ferreira anuncia técnico Leandro 'Grilo' para fortalecer estratégia, técnica e emocional 13.04.26 23h16 Como Inter Miami, rival do Palmeiras, ganhou fama e poder com Messi e magnata de origem cubana 23.06.25 11h13 FUTEBOL Renda de Águia x São Paulo supera clássicos entre Remo x Paysandu na Copa Verde; veja os números Águia teve uma renda milionária contra o São Paulo-SP, em jogo válido pela Copa do Brasil. Arrecadação foi a maior da história do Azulão 03.05.24 11h54 Futebol 2ª edição do Futfeiras reúne 'boleiros' e trabalhadores das feiras livres de Belém O torneio chegou ao fim nesta quarta-feira, com a grande final entre feira do Porto da Palha contra a Feira da Providência, que levou a melhor e sagrou-se campeã da edição de 2023 19.07.23 18h40