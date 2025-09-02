Jean Lucas exalta Rogério Ceni e mira duas vitórias em sua estreia na seleção brasileira Único jogador de uma equipe do Nordeste, ele destacou a responsabilidade de fazer um bom papel com Carlo Ancelotti. Estadão Conteúdo 02.09.25 16h13 Jean Lucas vai ocupar a vaga de Joelinton, do Newcastle, cortado por lesão. (Foto: @leticiamartinsphoto/ Instagram Bahia) Calouro na seleção brasileira, o meio-campista Jean Lucas concedeu a sua primeira entrevista coletiva nesta terça-feira, em Teresópolis, e dividiu a sua convocação com uma pessoa que classificou como fundamental pelo seu bom momento na carreira: o técnico Rogério Ceni, que atualmente é seu treinador no Bahia. "O Rogério me potencializou muito. Antes eu jogava muito como primeiro e segundo volante. Agora atuo como meia, chegando mais na área. Consigo dar assistências e fazer gols. Isso também fez o professor me chamar para a seleção para ter essa oportunidade", disse. Único jogador de uma equipe do Nordeste, ele comentou sobre a responsabilidade de fazer um bom papel para representar a sua equipe entre os nomes da lista de Carlo Ancelotti. "É muito marcante representar o Nordeste e a equipe do Bahia. Quero fazer o melhor para performar em alto nível e continuar a ser lembrado na seleção brasileira", disse. Jean Lucas vai reencontrar um velho conhecido na Granja Comary: o meia Lucas Paquetá, com quem jogou durante toda a categoria de base na Gávea. "Ele está aqui há sete anos e atuamos muito tempo na base do Flamengo. Ter um cara como ele aqui é muito importante. Nos reencontramos depois de muito tempo e a recepção foi maravilhosa". Jogador que tem no seio familiar a sua base, Jean Lucas aproveitou a entrevista coletiva para exaltar a ligação com os pais e a esposa. O meio-campista também espera cumprir uma meta nesta primeira convocação. "Minha família é tudo para mim. Nestes últimos dois anos tive uma mudança muito grande na minha vida. Como jogador e como pessoa. Me tornei pai. Isso tem me ajudado. Para esses dois jogos, o ideal vai ser conseguir duas vitórias e, se possível, estar em campo. Vou voltar para casa muito feliz se conseguir este objetivo". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira coletiva Jean Lucas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 Futebol Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado 02.09.25 12h26 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36