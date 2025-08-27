Jean Lucas celebra convocação e se emociona por integrar seleção brasileira: 'Comecei a chorar'

O meio-campista Jean Lucas, do Bahia, teve uma quarta-feira muito especial. Isso porque o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, anunciou o seu nome para o lugar de Joelinton (cortado por lesão) para os dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 . Surpreso, o jogador celebrou a sua primeira convocação para a equipe nacional. "Comecei a chorar."

A convocação (primeira da carreira) ganha ainda mais importância se for considerado o fato de ter chegado com a camisa de uma equipe do Nordeste. A última vez que o Bahia cedeu um jogador ao time nacional foi em 1991, quando Luis Henrique integrou a lista do então treinador Carlos Alberto Parreira.

Em entrevista ao Globo Esporte, o atleta revelado pelo Flamengo aproveitou a ocasião para fazer um agradecimento geral por esse momento especial.

"Quero agradecer minha família, todas as pessoas que estão ao meu redor. Agradecer ao clube e meus companheiros. Sem eles eu não chegaria à seleção. Que agradecer também ao Rogério (Ceni, treinador do Bahia) e à comissão técnica", afirmou o jogador.

Destaque do time baiano, Jean Lucas é peça fundamental no esquema do time, que ocupa o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e só está atrás de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.

Aos 27 anos, ele alcançou o seu auge sob a orientação de Ceni. Desde o último ano, o jogador disputou 74 partidas, com 11 gols marcados - maior marca por um clube. Foi também no Bahia onde conquistou seu primeiro troféu de expressão da carreira, com o título do Campeonato Baiano no início deste ano.