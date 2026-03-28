Japão marca no fim e vence Escócia em amistoso de pouca inspiração

Em partida amistosa, o Japão visitou a seleção da Escócia, no estádio Hampden Park, em Glasgow, e conseguiu a vitória por 1 a 0, na tarde deste sábado (28). Ambos os times estão nos últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, mas não tiveram uma tarde muito inspirada. O único gol da tarde saiu apenas aos 38 minutos.

Na primeira etapa, o time japonês, comandado por Hajime Moriyasu, conseguiu mais posse de bola e finalizações, mesmo atuando fora de casa. O melhor momento dos asiáticos foi em um chute do volante Ao Tanaka, do Leeds-ING, aos 37 minutos, que recebeu dentro da área e acertou a trave do goleiro Angus Gunn.

O meia Scott McTominay, principal jogador da seleção escocesa, teve a chance de abrir o placar aos 4 minutos de partida. Como um centroavante, o camisa 4 apareceu dentro da área após cruzamento de John McGinn e chutou forte, mas o goleiro Zion Suzuki defendeu no susto e evitou o gol adversário.

A segunda etapa foi mais equilibrada. Os donos da casa saíram mais vezes e conseguiram dar trabalho para o arqueiro japonês. Em um dos lances, o lateral-esquerdo Andrew Robertson, do Liverpool-ING, fez ótima jogada no ataque e chutou da entrada da área, mas Suzuki apareceu mais uma vez.

Quando tudo parecia encaminhado para o empate, apareceu a estrela do atacante Junya Ito, que entrou na segunda etapa. Aos 38, o experiente atacante do Genk-BEL pegou a bola no meio de campo e armou boa troca de passes. O próprio número 14 apareceu dentro da área para limpar o adversário e chutar no contrapé de Gunn, abrindo o placar na Escócia.

Na Copa do Mundo, a Escócia será o terceiro adversário do Brasil na fase de grupos, pela chave C. Enquanto o Japão, que está no grupo F, enfrentará Holanda, Tunísia e mais um classificado da repescagem europeia.