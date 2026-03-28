Japão marca no fim e vence Escócia em amistoso de pouca inspiração Ambos os times estão nos últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 28.03.26 16h47 Em partida amistosa, o Japão visitou a seleção da Escócia, no estádio Hampden Park, em Glasgow, e conseguiu a vitória por 1 a 0, na tarde deste sábado (28). Ambos os times estão nos últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, mas não tiveram uma tarde muito inspirada. O único gol da tarde saiu apenas aos 38 minutos. Na primeira etapa, o time japonês, comandado por Hajime Moriyasu, conseguiu mais posse de bola e finalizações, mesmo atuando fora de casa. O melhor momento dos asiáticos foi em um chute do volante Ao Tanaka, do Leeds-ING, aos 37 minutos, que recebeu dentro da área e acertou a trave do goleiro Angus Gunn. O meia Scott McTominay, principal jogador da seleção escocesa, teve a chance de abrir o placar aos 4 minutos de partida. Como um centroavante, o camisa 4 apareceu dentro da área após cruzamento de John McGinn e chutou forte, mas o goleiro Zion Suzuki defendeu no susto e evitou o gol adversário. A segunda etapa foi mais equilibrada. Os donos da casa saíram mais vezes e conseguiram dar trabalho para o arqueiro japonês. Em um dos lances, o lateral-esquerdo Andrew Robertson, do Liverpool-ING, fez ótima jogada no ataque e chutou da entrada da área, mas Suzuki apareceu mais uma vez. Quando tudo parecia encaminhado para o empate, apareceu a estrela do atacante Junya Ito, que entrou na segunda etapa. Aos 38, o experiente atacante do Genk-BEL pegou a bola no meio de campo e armou boa troca de passes. O próprio número 14 apareceu dentro da área para limpar o adversário e chutar no contrapé de Gunn, abrindo o placar na Escócia. Na Copa do Mundo, a Escócia será o terceiro adversário do Brasil na fase de grupos, pela chave C. Enquanto o Japão, que está no grupo F, enfrentará Holanda, Tunísia e mais um classificado da repescagem europeia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Japão Escócia Amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen critica carro e revela 'grandes problemas' na Red Bull Após 11º lugar no GP do Japão, piloto da Red Bull afirma que veículo 'derrapa bastante' e não rotaciona no meio da curva, afetando equilíbrio 28.03.26 9h12