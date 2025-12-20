Jake Paul sofre duas fraturas na mandíbula, mas já prevê retorno ao ringue: 'Me deem Canelo' Estadão Conteúdo 20.12.25 10h22 Derrotado por nocaute após receber um forte direto de direita do ex-campeão peso pesado Anthony Joshua no sexto assalto, na arena Kaseya Center de Miami, nesta sexta-feira, Jake Paul foi encaminhado ao hospital após a luta, onde teve constatada duas fraturas na mandíbula. O youtuber publicou em suas redes sociais, neste sábado, um vídeo ao lado do irmão, Logan, deitado em um quarto de hospital, agradecendo o apoio dos fãs, e, na sequência, uma radiografia de sua boca, mostrando as lesões. "Fratura dupla na mandíbula", escreveu Paul, disposto a retornar o mais breve possível. "Me deem Canelo em 10 dias", acrescentou. A provocação de Paul ao astro Saul "Canelo" Alvarez, campeão dos super-médios, é mais uma tentativa de atraí-lo ao ringue. No início do ano, o youtuber acusou o pugilista mexicano de ter rompido um contrato assinado para um combate - Canelo, que sempre desdenhou do americano, fez um acordo de quatro lutas na Arábia Saudita. Em decorrência da lesão, Jake Paul não falou com a imprensa na coletiva pós-luta, apenas se pronunciou no ringue, cuspindo bastante sangue. Nikisa Bidarian, CEO da Most Valuable Promotions, promotora do lutador, porém, tranquilizou sobre seu estado de saúde. "Ele está bem, dirigiu até o hospital", disse. De acordo com Bidarian, Paul logo estará de volta aos ringues. "Uma fratura na mandíbula é muito comum em esportes, principalmente no boxe ou no MMA", comentou. "Acho que o tempo de recuperação, segundo os médicos e cirurgiões com quem já conversamos, é de quatro a seis semanas." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Jake Paul Anthony Joshua COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22