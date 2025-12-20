Jake Paul atualiza situação após cirurgia: 'Placas de titânio e alguns dentes removidos' Estadão Conteúdo 20.12.25 16h58 O youtuber Jake Paul atualizou o quadro de saúde depois da derrota sofrida para Anthony Joshua, na luta de sexta-feira. O influenciador teve dupla fratura na mandíbula. Jake Paul foi dirigindo seu carro para o hospital depois do combate. O lutador de 28 anos passou por procedimento cirúrgico no rosto. Pelas redes sociais, o influenciador mandou um recado para os fãs. "A cirurgia correu bem, obrigado por todo o carinho e apoio. Duas placas de titânio de cada lado. Alguns dentes removidos. Tenho de me alimentar apenas de líquidos durante 7 dias", afirmou Jake Paul. Antes do procedimento, Paul já tinha garantido que continuará lutando boxe. Ele chegou a fazer uma provocação ao astro mexicano Saul "Canelo" Alvarez, o chamando para lutar. "Hora de descansar, recuperar as energias e voltar à categoria peso cruzador", disse o youtuber. Em decorrência das lesões na face, Jake Paul não falou com a imprensa na coletiva pós-luta. Ele apenas se pronunciou no ringue, cuspindo bastante sangue. Jake Paul foi superado por Anthony Joshua no sexto round da luta. O ex-campeão mundial dos pesos pesados aplicou três potentes knockdowns. O terceiro foi definitivo para o juiz interromper o combate, definindo o nocaute. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Jake Paul cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22