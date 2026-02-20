Jade Barbosa leva filha a treino e faz ‘antes e depois’ com ginastas Ginasta apresentou Eva às colegas da Seleção e comparou foto atual com registro da época da gravidez Hannah Franco 20.02.26 12h23 Jade Barbosa leva filha a treino e faz ‘antes e depois’ com ginastas. (Reprodução/Instagram) A ginasta Jade Barbosa levou a filha Eva, de poucos meses, ao centro de treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica nesta sexta-feira (20) e compartilhou o momento nas redes sociais. A bebê, nascida em novembro de 2025, é fruto do casamento da atleta com o empresário Leandro Fontanesi. No registro publicado, Jade aparece ao lado da filha e das companheiras de equipe Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Silva e Ana Pires. A atleta também divulgou uma imagem antiga, feita em 10 de setembro, quando ainda estava grávida, posando com as mesmas ginastas. VEJA MAIS Jade Barbosa se casa em cerimônia intimista com presença de ginastas Jade e Leandro ficaram noivos em fevereiro de 2023 Jade Barbosa revela gravidez com vídeo criativo nas redes sociais; assista Anúncio emocionou seguidores ao mostrar collants e a chegada de uma nova fase em 2025 “Foto atualizada! Nova integrante da equipe”, escreveu Jade na legenda da publicação. Na imagem mais recente, Eva aparece no colo da mãe e é cercada pelas atletas, que brincam e demonstram carinho pela recém-nascida. Jade segue afastada dos treinamentos para se dedicar à filha, mas mantém vínculo com a equipe. A ginasta é medalhista dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e integra a Seleção Brasileira há anos. O reencontro no centro de treinamento marcou a primeira visita de Eva ao espaço onde a mãe construiu parte da carreira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave JADE BARBOSA REBECCA ANDRADE GINÁSTICA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na semifinal Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo' Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão 20.02.26 12h39 Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal 20.02.26 9h58 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24