Jade Barbosa leva filha a treino e faz ‘antes e depois’ com ginastas

A ginasta Jade Barbosa levou a filha Eva, de poucos meses, ao centro de treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica nesta sexta-feira (20) e compartilhou o momento nas redes sociais. A bebê, nascida em novembro de 2025, é fruto do casamento da atleta com o empresário Leandro Fontanesi.

No registro publicado, Jade aparece ao lado da filha e das companheiras de equipe Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Silva e Ana Pires. A atleta também divulgou uma imagem antiga, feita em 10 de setembro, quando ainda estava grávida, posando com as mesmas ginastas.

“Foto atualizada! Nova integrante da equipe”, escreveu Jade na legenda da publicação.

Na imagem mais recente, Eva aparece no colo da mãe e é cercada pelas atletas, que brincam e demonstram carinho pela recém-nascida. Jade segue afastada dos treinamentos para se dedicar à filha, mas mantém vínculo com a equipe.

A ginasta é medalhista dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e integra a Seleção Brasileira há anos. O reencontro no centro de treinamento marcou a primeira visita de Eva ao espaço onde a mãe construiu parte da carreira.