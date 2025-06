Jade Barbosa revela gravidez com vídeo criativo nas redes sociais; assista

A ginasta Jade Barbosa anunciou, no último domingo (1º/06), que está grávida pela primeira vez. A informação foi compartilhada por meio das redes sociais da atleta, que publicou um vídeo ao lado do marido, Leandro Fontanesi. A criança é fruto do relacionamento do casal, que está junto desde 2019.

Assista ao vídeo:

No vídeo publicado, Jade aparece exibindo collants utilizados durante as últimas temporadas de competições. Ao final, o ano de 2025 é representado por uma pequena peça infantil. Em seguida, Leandro surge segurando imagens da ultrassonografia do bebê.

“A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes!”, escreveu a ginasta na legenda da publicação.