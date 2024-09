IMAGENS: Jade Barbosa é vista com o noivo em shopping; saiba quem é

A medalhista olímpica Jade Barbosa resolveu passear em um shopping do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (02). De mãos dadas com o noivo, admiradores e fãs se surpreenderam com o casal.

Discreta com a vida pessoal, a ginasta sempre se mantém longe de notícias que envolvem sua privacidade, mesmo que o tema gere curiosidade.

Jade Barbosa e noivo Leandro Fontanesi(Fotos: AgNews)

O rapaz que estava com Jade é seu noivo, Leandro Fontanesi. Eles estão juntos desde 2019 e este ano ficaram noivos. “E no meio da época mais importante para nós… onde nos conhecemos há 4 anos… Eu disse SIM!”, escreveu Jade na época em que ficou noiva de Leandro em uma praia do Rio de Janeiro, local onde se conheceram.

Leandro é formado em administração de empresas na FGV EAESP, ele já atuou como head do setor de Food, Beverage e Agribusiness na América Latina para o Banco Bradesco BBI.