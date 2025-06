Danilo Gentili se manifesta sobre condenação de Leo Lins a oito anos de prisão

Danilo Gentili comentou sobre a condenação de Leo Lins em um vídeo nas redes sociais, publicado nessa terça-feira, 3. Ele defendeu o comediante: "A condenação foi exagerada, passou de todos os limites."

O apresentador do The Noite começou o vídeo questionando a "liberdade de expressão": "Qual foi o crime do comediante Leo Lins? Contar piadas em um show de humor."

Leo Lins foi condenado a oito anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, sob acusação de ter feito "discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários" em uma apresentação divulgada no YouTube.

Além disso, ele terá de pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação, e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença.

"Piadas não geram gente morrendo, não geram intolerância, preconceito. São apenas piadas ... Nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso é regressão", disse Gentili.

"Me chateia muito, mas não me surpreende ler que o Leo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Leo Lins. Me revolta saber isso, porque conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe", opinou também.

O apresentador relembrou que também foi condenado à prisão em primeira instância, em 2019, após rasgar o processo de deputada do PT e passar nas partes íntimas. A sentença foi anulada em segunda instância

"Fico na torcida para o bom senso prevalecer na segunda instância do Leo Lins, assim com prevaleceu na segunda instância da minha condenação", finalizou.