Jade Barbosa é ouro na etapa da Turquia da Copa do Mundo

A ginasta brasileira Jade Barbosa garantiu o lugar mais alto do pódio na etapa da Turquia da Copa do Mundo de Ginástica Artística neste domingo (31). Com uma apresentação renovada ao som de Britney Spears, Barbosa conquistou a medalha de ouro no solo, alcançando a nota 13.833.

Completando o pódio no solo, as ginastas francesas Morganie Ramer e Melanie Jesus conquistaram as medalhas de prata e bronze, com notas 13,667 e 13,600, respectivamente.

A competição é uma etapa preparatória para as Olimpíadas, onde Barbosa será uma peça fundamental para a equipe brasileira na busca por uma medalha. A atleta está se aproximando de sua terceira participação olímpica, tendo competido em Pequim 2008 e Rio 2016, e é uma forte candidata para os Jogos de Paris que começam em 26 de julho.

Brasileiros

Além de Barbosa, outros atletas brasileiros marcaram presença no pódio. Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas com a nota 14,037, ficando atrás apenas da francesa Melanie Jesus, que alcançou 14,567.

Na trave, Flavia Saraiva também trouxe para casa uma medalha de prata, obtendo a nota 14,000. Já na barra fixa, Diogo Soares conquistou a prata com 13,800, ficando atrás do ginasta Joel Plata que levou o ouro com 14,000.