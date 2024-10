Jacaré invade centro de treinamento do Vasco e é espantado por funcionários

O centro de treinamento Moacy Barbosa, do Vasco, teve uma invasão inesperada na manhã desta sexta-feira (25). Um jacaré foi avistado no gramado do local em um momento onde não haviam treinos ocorrendo.

Funcionários do clube conseguiram espantar o réptil momentos depois. A visita inusitada, no entanto, foi registrada em imagens, que rapidamente viralizaram entre os torcedores do Gigante da Colina nas redes sociais.

Jacaré invadiu CT do Vasco nesta sexta-feira (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O CT fica localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo a um mangue conhecido por sua população de jacarés. A aparição do animal, no entanto, foi uma novidade, já que há muros cercando o local.

Nas imagens que circulam pelas redes, é possível ver o jacaré perto da linha lateral de um dos dois campos. Em outra foto, um funcionário é flagrado usando uma lixeira para tentar capturá-lo.

Torcedores vascaínos não perderam a oportunidade de brincar com a presença do bicho no CT. “Se não jogar bem segunda, eu volto aqui e mordo todo mundo. Está dado o recado”, brincou um. “Boatos que ele foi lá reclamar da atuação pífia de ontem contra o Cuiabá”, escreveu outro.

O time carioca joga contra o Bahia na próxima segunda-feira (25).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)