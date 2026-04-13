Italo Ferreira anuncia técnico Leandro 'Grilo' para fortalecer estratégia, técnica e emocional Estadão Conteúdo 13.04.26 23h16 Campeão mundial e olímpico de surfe, Italo Ferreira anunciou nesta segunda-feira parceria com o experiente técnico Leandro 'Grilo' Dora para buscar novo título da World Surf League (WSL) após quarto lugar em 2025. O surfista admitiu, após a largada na temporada, que precisa fortalecer seus aspectos estratégicos, técnicos e emocionais no circuito. A parceria já começa a valer na etapa de Margaret River, na Austrália, a partir desta quinta-feira. Italo se encontrou com Dora durante a primeira perna da temporada na Austrália, em Bells Beach, e fez o convite - ele é um admirador do trabalho de Grilo. "Nesse começo da temporada iniciei sem treinador e me senti vulnerável e até inseguro, não só no lado técnico mas emocional também. Me vi tendo que performar e ao mesmo tempo pensar na estratégia, analisar as ondas, as notas e as baterias. Foi aí que decidi mudar a estratégia", frisou Italo Ferreira para explicar a busca por um técnico. "Sempre admirei e respeitei o trabalho do Leandro. No ano passado eu até comentei que queria fazer o curso que ele dá, aprender mais sobre a metodologia que ele usa. Acho que ele é um cara muito experiente, que vem participando do circuito há alguns anos e tem uma grande bagagem. Enxergo nele uma pessoa que só tem a agregar na minha carreira", acrescentou, confiante em já dar uma resposta em Margaret River, a partir desta quinta. Nesta temporada, Dora é o responsável por treinar a norte-americana Lakey Peterson e a brasileira Luana Silva, além do compatriota Matheus Herdy no masculino. Deve dividir a função e não escondeu a satisfação pelo convite de Italo. "Quando ele me chamou foi incrível, pelo atleta e histórico que ele tem, não só nas competições, mas na performance. O talento dele e todo empenho em conquistar tudo o que ele adquiriu ao longo da carreira pra mim é muito gratificante ele ter me chamado pra gente estar junto", comemorou o acordo Leandro Grilo. "Esperamos dar nosso melhor aí esse ano, ainda mais eu que já sou fã do surfe dele há muito tempo e acompanho ele ao longo dos últimos anos no mesmo ambiente e observando a dedicação com que ele leva o trabalho", afirmou. "Como não tivemos tempo durante a pré-temporada, vamos entendendo o trabalho e sentindo como isso ficará a longo prazo. Penso que pela experiência que ele tem e pela metodologia do trabalho dele, podemos melhorar juntos alguns pontos que acredito que eu possa aprimorar", destacou Italo. "Principalmente para avançar nas baterias e vencer, que é o meu objetivo. A gente sabe que não basta surfar bem, é preciso entender do jogo. Isso faz toda a diferença no final." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe WSL Italo Ferreira Leandro 'Grilo' Dora COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atriz pornô disse que teve filho de astro da NBA; fãs especulam que atleta seja Kevin Durant Uma vez, Lana Rhoades disse ter tido encontros com um jogador do Brooklyn Nets do signo de Libra 03.09.22 20h14 Italo Ferreira anuncia técnico Leandro 'Grilo' para fortalecer estratégia, técnica e emocional 13.04.26 23h16 Como Inter Miami, rival do Palmeiras, ganhou fama e poder com Messi e magnata de origem cubana 23.06.25 11h13 Futebol Atlético-PR embarca para final na Colômbia com ex-jogadores da dupla Re-Pa Saudades deles? Ex-bicolor e ex-azulino podem ser campeão da Sula 03.12.18 20h17