Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Italo Ferreira anuncia técnico Leandro 'Grilo' para fortalecer estratégia, técnica e emocional

Estadão Conteúdo

Campeão mundial e olímpico de surfe, Italo Ferreira anunciou nesta segunda-feira parceria com o experiente técnico Leandro 'Grilo' Dora para buscar novo título da World Surf League (WSL) após quarto lugar em 2025. O surfista admitiu, após a largada na temporada, que precisa fortalecer seus aspectos estratégicos, técnicos e emocionais no circuito.

A parceria já começa a valer na etapa de Margaret River, na Austrália, a partir desta quinta-feira. Italo se encontrou com Dora durante a primeira perna da temporada na Austrália, em Bells Beach, e fez o convite - ele é um admirador do trabalho de Grilo.

"Nesse começo da temporada iniciei sem treinador e me senti vulnerável e até inseguro, não só no lado técnico mas emocional também. Me vi tendo que performar e ao mesmo tempo pensar na estratégia, analisar as ondas, as notas e as baterias. Foi aí que decidi mudar a estratégia", frisou Italo Ferreira para explicar a busca por um técnico.

"Sempre admirei e respeitei o trabalho do Leandro. No ano passado eu até comentei que queria fazer o curso que ele dá, aprender mais sobre a metodologia que ele usa. Acho que ele é um cara muito experiente, que vem participando do circuito há alguns anos e tem uma grande bagagem. Enxergo nele uma pessoa que só tem a agregar na minha carreira", acrescentou, confiante em já dar uma resposta em Margaret River, a partir desta quinta. Nesta temporada, Dora é o responsável por treinar a norte-americana Lakey Peterson e a brasileira Luana Silva, além do compatriota Matheus Herdy no masculino. Deve dividir a função e não escondeu a satisfação pelo convite de Italo.

"Quando ele me chamou foi incrível, pelo atleta e histórico que ele tem, não só nas competições, mas na performance. O talento dele e todo empenho em conquistar tudo o que ele adquiriu ao longo da carreira pra mim é muito gratificante ele ter me chamado pra gente estar junto", comemorou o acordo Leandro Grilo.

"Esperamos dar nosso melhor aí esse ano, ainda mais eu que já sou fã do surfe dele há muito tempo e acompanho ele ao longo dos últimos anos no mesmo ambiente e observando a dedicação com que ele leva o trabalho", afirmou.

"Como não tivemos tempo durante a pré-temporada, vamos entendendo o trabalho e sentindo como isso ficará a longo prazo. Penso que pela experiência que ele tem e pela metodologia do trabalho dele, podemos melhorar juntos alguns pontos que acredito que eu possa aprimorar", destacou Italo. "Principalmente para avançar nas baterias e vencer, que é o meu objetivo. A gente sabe que não basta surfar bem, é preciso entender do jogo. Isso faz toda a diferença no final."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

surfe

WSL

Italo Ferreira

Leandro 'Grilo' Dora
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu

Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional

13.04.26 16h25

futebol

Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C

Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense

13.04.26 12h06

11ª rodada

Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela

Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4

13.04.26 11h24

futebol

Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada

Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão

13.04.26 10h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-atriz pornô disse que teve filho de astro da NBA; fãs especulam que atleta seja Kevin Durant

Uma vez, Lana Rhoades disse ter tido encontros com um jogador do Brooklyn Nets do signo de Libra

03.09.22 20h14

Italo Ferreira anuncia técnico Leandro 'Grilo' para fortalecer estratégia, técnica e emocional

13.04.26 23h16

Como Inter Miami, rival do Palmeiras, ganhou fama e poder com Messi e magnata de origem cubana

23.06.25 11h13

Futebol

Atlético-PR embarca para final na Colômbia com ex-jogadores da dupla Re-Pa

Saudades deles? Ex-bicolor e ex-azulino podem ser campeão da Sula

03.12.18 20h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda