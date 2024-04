Isolamento de Robinho na prisão chega ao fim após 10 dias; entenda

Preso desde o dia 21 de março, o isolamento do ex-jogador Robinho na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé (SP), chega ao fim a partir desta segunda-feira (1º). Caso a direção da prisão não decida por uma extensão do período de adaptação, Robinho pode ir para uma cela comum e ter contato com outros presos em atividades como banhos de sol, oficinas, atividades de reintegração e até mesmo jogos de futebol.

O ex-atacante da Seleção Brasileira passou os últimos 10 dias em isolamento na prisão, em uma cela de 2m x 4m, afastado de outros presos e sem direito às demais atividades em grupo, conforme a determinação da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Além das atividades, Robinho também poderá receber visita dos familiares na penitenciária. No presídio, o ex-jogador passou por todos os procedimentos comuns aos demais detentos.

Robinho foi condenado por estupro coletivo de uma jovem albanesa, em uma boate de Milão, em 2013. O ex-atleta de 40 anos cumpre pena de nove anos em regime fechado pelo crime. Na Europa, foi condenado em todas as instâncias, mas a Justiça da Itália pediu ao Brasil que a pena fosse transferida. No último dia 20, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por nove votos a favor contra quatro contra, pela transferência.

Prisão em Tremembé

O complexo penitenciário de Tremembé, a 130 quilômetros de São Paulo, foi o escolhido pela Justiça Federal de Santos para receber o ex-jogador. A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, nome oficial, é conhecida pela galeria de detentos "famosos" que já passaram por lá, como Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos, Roger Abdelmassih, Mizael Bispo, Marcos Valério e outros.

Inaugurada em 1955, a unidade não recebe membros de facções desde o início do século e tem capacidade para pouco mais de 400 presos. O P-II de Tremembé, como também é chamado, fica numa região isolada do município. Dentro do complexo, há campos de futebol, biblioteca, salão para jogos, como xadrez, igreja ecumênica e uma horta.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)