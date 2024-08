Iron Brothers: Conheça a história e a luta de dois irmãos por mais inclusão no esporte

A trajetória dos irmãos Miguel e Pedro Ferreira Pinto tem emocionado e inspirado muitas pessoas ao redor do mundo, destacando-se como um exemplo de coragem e superação. Apesar de Pedro, com 33 anos, sofrer de paralisia cerebral, ele e seu irmão Miguel, de 35 anos, têm demonstrado que é possível desafiar limites e vencer obstáculos em uma das competições mais exigentes do planeta: o Ironman. Esta prova inclui 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,195 km de corrida.

Desde a infância, Miguel sempre desejou ter um irmão, e Pedro, nascido prematuramente com apenas seis meses de gestação, apresentava sequelas cerebrais. A pequena diferença de idade e as condições de saúde não foram barreiras, mas sim fatores que fortaleceram a relação entre eles, criando uma irmandade sólida que se tornou conhecida como Iron Brothers.

Em 2019, com o objetivo de promover a inclusão no Ironman, os irmãos começaram a competir juntos. Eles até conseguiram uma audiência com o Papa Francisco, solicitando sua bênção para os equipamentos usados no Campeonato da Europa de Ironman em Hamburgo, realizado em 2021.

Os treinos são intensos, com cerca de 20 horas semanais dedicadas. Enquanto Pedro foca em fisioterapia e natação, Miguel se dedica ao ciclismo e à corrida, aperfeiçoando sua condição física. Durante as competições, Miguel transporta Pedro: ele o reboca numa canoa na prova de natação, utiliza uma bicicleta adaptada para o ciclismo e, na corrida, empurra seu irmão em uma cadeira de rodas especial.

O projeto dos irmãos conta com o apoio de várias empresas e indivíduos, que ajudam na aquisição dos equipamentos necessários e na arrecadação de fundos para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Os irmãos Ferreira Pinto fizeram história ao se tornarem a primeira dupla na Europa a completar a Multisport Coimbra 2021 dentro do tempo limite, e a quinta no mundo a alcançar esse feito. Determinados a superar todos os desafios, eles aspiram agora a conquistar o título de campeões do mundo.