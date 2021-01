Irmão de Fred, do Fluminense, abre o jogo ao L! e revela motivo de cobranças ao atacante nas redes

O atacante Fred, camisa 9 no Fluminense, recebeu críticas de seu irmão nas redes sociais, nesta semana, após um desentendimento familiar. Em entrevista ao LANCE!, Igor Guedes explicou o que levou ele a afirmar que o centroavante estaria sendo omisso com alguns parentes, acusou o artilheiro de não querer ajudar a resolver uma questão sobre um terceiro irmão, menor de idade, e revelou que entrará na Justiça contra o pai deles.+ Fluzão na Libertadores? Simule os próximos jogos do Brasileirão Série A

- Tens uns dois anos que me afastei. Não é que me afastei, fui praticamente retirado, excluído do meio social do Fred. O pessoal está criticando muito (nas redes sociais) a situação, dizendo: "vai trabalhar", "está pedindo dinheiro". Mas não estou pedindo nada. Tenho 29 anos, trabalho com transporte e logística, sou empresário - afirmou.

O pai de Fred viveu mais de um relacionamento e, das três companheiras, Fred e Igor nasceram de mães diferentes. Os irmãos por parte de Seu Juarez - de um total de quatro homens e três mulheres - agora precisam ajudar o caçula, que tem 17 anos, é estudante e está morando com Igor após pedir ajuda para sair da casa do pai.

O menor vivia com Igor e passou o período de um ano com o pai, mas, por problemas familiares, teria solicitado para ficar com Igor novamente. Ele diz que, após receber o jovem em sua casa, não teve mais nenhum contato dos parentes e que acredita que o pai deveria pagar uma pensão ao menor de idade.

- Nosso irmão morava comigo. O fator maior é ele, porque eu já me conformei com tudo. Não quero nada deles, de nenhum deles, mas não concordo com a situação que meu pai e o Fred estão deixando o meu irmão - contou ele, que seguiu:

- Ele é um santo para todo mundo, o Fred que ajuda todo mundo, o Fred é muito bom. E eu não entendo o motivo dele não ajudar o irmão dele.

CRÍTICA EM REDE SOCIALNo começo desta semana, Igor compartilhou "verdades" sobre Fred em uma rede social. Na mensagem, o empresário relatou que o atacante do Fluminense era conhecido por ajudar muita gente, mas, quando o assunto era familiar, Fred estaria ausente no caso. Pouco depois, Igor deletou o post e explicou ao L!

- É uma situação complexa. Não acho justo o que estão fazendo com o menor. Todos os outros irmãos têm uma vida excelente, ficam na aba do Fred e o pilar da família é ele. Meu pai, que deveria dar uma pensão ao menor, não faz isso. Estou movendo um processo na Justiça. Tentamos contato e tudo. Alguém tem que pagar!

Nas redes, Igor tem algumas imagens com o irmão (Arquivo pessoal)

Igor disse que a família dele e de Fred teriam tirado a casa onde o menor estava morando e não estaria mais ajudando a bancar despesas como a educação do adolescente. Contudo, se o crescimento do irmão mais novo de Fred é considerado como mais distante do artilheiro ex-Seleção, Igor conta que a realidade dele foi diferente.

"FUI EXCLUÍDO DA VIDA DO FRED"Segundo Igor, Fred e ele já teriam viajado juntos e viveram momentos em família, incluindo festas de fim de ano. Agora, a questão virará caso de Justiça. De acordo com o advogado de Igor, será encaminhado um processo contra Juarez pela guarda do menor e pagamento de pensão. Por meio da assessoria, o atleta disse que não comentará o assunto.

- Não tenho necessidade deles me ajudarem a pagar minhas contas, minha comida... A situação é a do meu irmão. Não consigo entender. Queria saber o porquê dele deixar meu irmão na situação que está e fechar os olhos. Para todos ele é tão bom. Já tentei falar. Não quero falar "me dá R$1 milhão", mas, "Fred, me ajuda a resolver essa questão". Nem um retorno, nem um "oi" - disse ele, que ainda reforçou:

- Tenho 29 anos, ninguém precisa se preocupar comigo, porque eu sei me virar. Mas, todo mundo virou as costas e, infelizmente, a vida tem conta, tem tudo para manter uma situação. E ninguém fala nada.

ALÉM DOS CAMPOS: SEM PREJUDICAR A IMAGEM DO ATLETAIgor ressaltou que o objetivo de compartilhar a questão com o público não é atrapalhar a carreira do irmão mais velho, de 34 anos, mas, sim, para chamar atenção pela pendência da família. Embora ele reconheça que já conversou com Fred sobre o problema há tempos atrás, Igor revela que não obteve mais resposta do centroavante.

- Não tenho mágoa. Queria que ele me ligasse e me explicasse o porquê da diferença de tratamento, da indiferença com a gente. Esse é o meu recado, até porque não tenho nenhum tipo de sentimento ruim. Quero que tome uma atitude, da forma que ele achar mais cabível - concluiu.

O LANCE! entrou em contato com Fred para buscar o posicionamento do jogador diante do Caso. Por meio de sua assessoria, o atleta informou que prefere não se manifestar sobre a situação.

* sob supervisão de Ricardo Guimarães