Irã proíbe suas equipes esportivas de viajar para países 'hostis' por questão de segurança A declaração do ministério destacou a partida do Tractor contra o Shabab Al Ahli de Dubai Estadão Conteúdo 27.03.26 16h12 Irã joga contra os Estados Unidos valendo uma vaga nas oitavas de finais da Copa (Tarso Sarraf / O Liberal) O Irã proibiu suas equipes esportivas de viajarem para países que considera "hostis", informou a televisão estatal nesta quinta-feira. A proibição, anunciada pelo Ministério dos Esportes em Teerã, não mencionou a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá. A declaração do ministério destacou a partida do Tractor contra o Shabab Al Ahli de Dubai, que estava programada para ser disputada na Arábia Saudita. Trata-se de um jogo de repescagem da Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol. "A entrada de seleções e clubes nacionais em países considerados hostis e que não podem garantir a segurança dos atletas e membros das equipes iranianas está proibida até segunda ordem", afirmou o ministério. A guerra no Irã afetou a região, e quase todos os países do Oriente Médio sofreram danos causados por ataques de mísseis, drones ou estilhaços. A partida de repescagem do Torneio Tractor, na Arábia Saudita, foi resultado de um sorteio realizado pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) na quarta-feira para definir os confrontos das quartas de final. O sorteio ocorreu um dia após o anúncio do reagendamento das partidas da Zona Oeste, que haviam sido adiadas devido à guerra no Oriente Médio, para os dias 13 e 14 de abril, em Jeddah. A cidade saudita também sediará as quartas de final, semifinais e final do torneio, entre os dias 16 e 25 de abril. Os organizadores estão definindo as datas e torcendo pela paz na região. O Ministério do Futebol iraniano acrescentou que a federação de futebol e os clubes "serão responsáveis por notificar a Confederação Asiática de Futebol sobre o assunto para que as partidas sejam remarcadas". POSIÇÃO DO IRÃ SOBRE A COPA DO MUNDO O embaixador iraniano no México indicou que o país estava negociando com a Fifa para transferir os três jogos da fase de grupos da seleção iraniana para o país latino-americano, em vez de jogá-los nos Estados Unidos, depois que o presidente americano Donald Trump desencorajou a participação da equipe no torneio com 48 seleções, alegando preocupações com a segurança. No entanto, o presidente da entidade que comanda o futebol, Gianni Infantino, esfriou ainda mais as tentativas do Irã de transferir seus compromissos da Copa do Mundo na semana passada, afirmando que a Fifa deseja que o torneio "prossiga conforme o planejado". O governo iraniano e dirigentes do futebol negaram qualquer intenção de boicotar a Copa do Mundo. Contudo, ressaltam que não é possível para a seleção nacional viajar para os Estados Unidos devido aos ataques militares lançados pelos EUA e por Israel contra o Irã desde 28 de fevereiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Irã proíbe equipes esportivas países hostis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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