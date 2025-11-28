Irã anuncia que não estará presente no evento do sorteio dos grupos da Copa de 2026 nos EUA Apenas quatro membros da Federação Iraniana de Futebol teriam conseguido vistos de entrada nos Estados Unidos Estadão Conteúdo 28.11.25 13h13 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) O Irã não terá representantes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. Apenas quatro membros da Federação Iraniana de Futebol teriam conseguido vistos de entrada nos Estados Unidos. Outros representantes da delegação do país não conseguiram a autorização. Por essa razão, o Irã decidiu boicotar o evento. "Informamos à Fifa de que as decisões tomadas não estão relacionadas com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio do Mundial", disse o porta-voz da Federação do Irã, Amir Mehdi Alavi, à televisão local. Segundo o jornal iraniano Varzesh 3, os vistos foram concedidos pelos Estados Unidos apenas para: Amir Ghalenoei (técnico do Irã), Mehdi Kharati (diretor executivo), Omid Jamali (diretor de relações internacionais) e o próprio Amir Mehdi Alavi (porta-voz). O presidente da Federação Iraniana, Mehdi Taj, teria sido barrado de entrar no país norte-americano. O governo do Irã mostra preocupação com a tensa relação com os Estados Unidos e a recusa de vistos para a população do país do Oriente Médio. A relação entre as nações se agravou em junho desse ano. Na ocasião, norte-americanos fizeram ataques contra instalações nucleares do Irã. Até mesmo diplomatas iranianos foram impedidos de viajarem para os Estados Unidos recentemente. O Irã está no pote 2 do sorteio dos grupos do Mundial. Já os Estados Unidos são cabeças de chave. O país norte-americano é uma das sedes da Copa, juntamente com México e Canadá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol sorteio grupos Copa de 2026 Irã COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00