Inzaghi elogia postura da Inter, mas se rende a Yamal: 'Talento que aparece a cada 50 anos'

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, mostrou-se satisfeito com a postura de sua equipe no empate por 3 a 3 com o Barcelona, na Espanha, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Mas quem o deixou realmente espantado foi um adversário. Lamine Yamal, 17 anos, foi um dos destaques do Barcelona na partida e impediu os italianos, que chegaram a abrir 2 a 0 no placar, de levarem uma vantagem mais confortável para Milão na próxima terça-feira.

Fomos muito bem e temos de dar sequência ao que fizemos aqui. Ficamos um pouco decepcionados, mas precisamos olhar para quem temos pela frente. São grandes campeões, Lamine Yamal é um talento que nasce a cada 50 anos", elogiou Inzaghi após a partida. "Não vi um jogador como Yamal nos últimos oito ou nove anos. Ele me impressionou, assim como meus jogadores."

Inzaghi enalteceu o bom resultado da Inter longe de casa, principalmente exaltando a qualidade do clube catalão, o qual considera o melhor do mundo. "Temos consciência de ter feito uma grande partida contra o que considero o melhor time do mundo, o mais ofensivo. Eles marcaram mais de 150 gols, já conquistaram dois títulos e estão na briga por mais dois. Tivemos de fazer três gols neles e, obviamente, abrimos espaços em outros lugares. Depois, eles recuaram, e nosso segundo tempo foi de altíssima qualidade", analisou o comandante italiano.

O treinador se mostrou empolgado com a reação da sua equipe na Liga dos Campeões após a dura derrota para o rival Milan na final da Copa da Itália e da perda da liderança do Campeonato Italiano. "Sinto uma grande satisfação, fizemos uma grande partida, ficamos duas vezes em vantagem e fizemos aquele gol que ainda não entendi por que foi anulado. Poderia ter feito a diferença", reclamou.

A lesão do artilheiro Lautaro Martínez, ainda no primeiro tempo, preocupa Inzaghi para o duelo de volta. "Ele teve um pequeno problema, mas vinha de oito jogos consecutivos. Esperamos não perdê-lo, mas tenho minhas dúvidas. Será muito difícil tê-lo para a partida de volta. Provavelmente jogaremos sem o nosso capitão", lamentou Inzaghi, sem perder a confiança na classificação à decisão continental.

"Fizemos uma ótima partida contra o time mais forte do mundo. Estamos ansiosos pela partida de volta, jogaremos em casa, diante da nossa torcida e será uma final. Vamos nos preparar da melhor maneira possível. Eles têm ótimos jogadores, mas nesta noite também viram que existe um ótimo adversário pela frente", afirmou.