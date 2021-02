Internautas reagem a contratação de Alexandre Pato pelo Orlando City, da MLS: 'Ex-jovem promessa'

Internautas reagiram, nesta semana, ao atacante Alexandre Pato ser apresentado como reforço pelo Orlando City, antiga equipe de Kaká nos Estados Unidos. Alguns internautas se surpreenderam com a ida do atleta de 31 anos à MLS, que brincaram dizendo que este foi o anúncio de aposentadoria do jogador ou que aceitou pela proximidade aos parques da Disney.

> Confira a classificação atualizada da reta final do Brasileirão 2020 e simule os resultados do seu time

- Eu achava que o Alexandre Pato tinha se aposentado. Agora que foi contratado pelo Orlando City eu confirmei a suspeita - disse um internauta no Twitter.

- Pelo que eu soube, jovens promessas como ele na MLS têm tendência a ir pros grandes europeus. Aguardemos - brincou outro.

- Já vivia na Disney pagando só próprio bolso, pelo menos agora vai ser pago pra estar lá - disse mais um internauta.

- Faltam só 645 dias para ele se apresentar no Botafogo - concluiu outro.

Veja os tuítes originais abaixo:

Eu achava que o Alexandre Pato tinha se aposentado. Agora que foi contratado pelo Orlando City eu confirmei a suspeita. — Corneta Europa (@cornetaeuropa) February 13, 2021

É o novo modelo de contratação dos clubes da MLS: ex-jovens promessas. — Corneta Europa (@cornetaeuropa) February 13, 2021

Já vivia na Disney pagando só próprio bolso, pelo menos agora vai ser pago pra estar lá — fenotipicamente triste 🤡 (@ariehoo) February 13, 2021

Faltam só 645 dias para ele se apresentar no Botafogo — Bonde Farofinha (@Guto_Guto) February 13, 2021

Primeiro contrato em formato de permuta da história do futebol. Pato foi muito visionário. Serão vários stories visitando a Disney e fazendo comprar nos outlet de Orlando. — Nino (@ninoarruda) February 13, 2021

Em vez contratado, eu li encontrado, acho q faz até mais sentido — Caio Concê (@Caiomab) February 13, 2021

Pato, no entanto, não é o único brasileiro que carimbou seu passaporte para atuar na MLS. O atacante Brenner, que estava no São Paulo, foi vendido ao FC Cincinnati. Além dele, dois jogadores do Coritiba foram emprestados a times dos EUA que não disputam a mesma liga.