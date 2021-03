Internautas elogiam estreia de Renata Silveira, primeira narradora do Grupo Globo

Renata Silveira está fazendo sua primeira narração pelo Grupo Globo na partida entre Moto Club e Botafogo, pela primeira fase da Copa do Brasil, e vem recebendo muitos elogios. Internautas que estão acompanhando a transmissão no SporTV relatam estar gostando da estreia de Renata e reforçaram a importância da representatividade dela, que é a primeira narradora mulher da emissora.

>> Veja a tabela da Copa do Brasil

- Renata Silveira narra bem demais, que tenha bastante sucesso - disse um internauta no Twitter.

- Vendo o jogo do Botafogo com narração da Renata Silveira. Tô gostando. Acho sempre válida a inclusão feminina no futebol, não só no futebol feminino - escreveu outro.

- Que dia importante para o SporTV. Estreia da Renata Silveira, como narradora. Que isso signifique a porta se abrindo para cada vez mais mulheres ocupando esses espaços tão masculinos e machistas. Sorte e sucesso pra Renata - deseja outra internauta.

- Baita narração da Renata Silveira, que isso! - postou uma internauta.

- Renata Silveira narra muito bem. Pelo menos melhor do que metade do plantel do SporTV hoje em dia - analisou outro.

Renata Silveira estava no Grupo Disney. Ela ganhou um concurso criado pelos canais esportivos da Fox em 2018, quando venceu uma competição entre narradoras e ganhou o direito de transmitir três partidas da Copa do Mundo, que foram Brasil x Suíça, Brasil x Bélgica e a final França x Croácia.

Veja alguns relatos na web sobre a narração de Renata Silveira:

Que dia importante pro SporTV. Estreia da Renata Silveira, como narradora. Que isso signifique a porta se abrindo para cada vez mais mulheres ocupando esses espaços tão masculinos e machistas. Sorte e sucesso pra Renata. — Fernanda Oliveira (@FeOliveira21) March 11, 2021

Baita narração da Renata Silveira, que isso! — Sea and Ana 🇪🇪 (@eumaripedrozo) March 11, 2021

Vendo o jogo do Botafogo com narração da Renata Silveira. Tô gostando. Acho sempre válida a inclusão feminina no futebol, não só no futebol feminino. — leonardo (@leonard01914) March 11, 2021

Renata Silveira narra bem dms, que tenha bastante susseso 🙏 — Filipe🤠🎱🕵️‍♀️ (@tiofill51) March 11, 2021

Renata Silveira narra muito bem. Pelo menos melhor do que metade do plantel do SporTV hj em dia — Matheus T. (@takamatheus) March 11, 2021

Renata Silveira narra muito, excelente contratação do SporTV — Fernando (@Fernando_cnc1) March 11, 2021

Essa moça narra bem! Renata Silveira! Gostando de assistir e ouvir ela narrando! — Fábio 🅰️ugusto 😷 ✊🏾(100% Raça Negra e CAM) (@Fabiobetim) March 11, 2021